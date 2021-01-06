  • 19°C
香港時間 : 2021106日 (三) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數午後初段跌約180點　小米跌6%、京東中芯升逾6%（不斷更新）

股市 13:17 2021/01/06

分享：

港股市況不斷更新

美股隔晚止跌回升，道指升167點，至於港股輕微低開，恒生指數開報27613點，跌36點，早段一度轉升，其後大市再度轉下。恒生指數中午收報27410點，跌239點。小米 （01810） 跌6%；中芯國際 （00981） 、京東 （09618） 升逾6%；美團 （03690） 升逾4%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

    點擊圖片放大
    +5
    +4

焦點新聞：

香港12月PMI創4月以來最低

即市走勢：

【13︰17】大市跌幅進一步收窄至不足100點，恒生指數跌94點。

【13︰14】港股跌幅收窄至約110點，報27539點。

【13︰05】中移動 （00941） 、聯通 （00762） 跌0.2%；中電信 （00728） 升逾2%。

【13︰00】港股午後初段跌約180點，恒生指數報27467點。

【12︰36】恒指黑期跌125點，報27431點。

【12︰00】恒生指數中午收報27410點，跌239點。小米 （01810） 跌6%；中芯國際 （00981） 、京東 （09618） 升逾6%；美團 （03690） 升逾4%。

【11︰48】車股個別發展，其中比亞迪 （01211） 跌逾3%；吉利 （00175） 跌近2%；華晨 （01114） 跌近0.5%；長汽 （02333） 逆市升3%；五菱汽車 （00305） 升2%。

【11︰44】恒指中午收市前跌近235點，報27416點。

【11︰30】內地股市半日向下，上證跌近0.2%；深證跌近0.8%；創業板指跌近1%。

【11︰27】小米 （01810） 跌逾6%，跌至33元日內低位。

【小米股價】小米回吐跌近7% 瑞銀降評級至「沽售」僅看22元

【11︰22】港股跌近200點，報27459點，跌190點。

【11︰22】阿里巴巴傳本月發行美元債籌至少390億 股價升逾3%

【11︰02】大市跌幅擴大至近150點，跌至27500點水平。

【10︰48】思摩爾 （06969） 回吐逾3%，低見65.55元。

【10︰43】港股最新跌約70點，恒生指數報27580點。

【10︰36】小米 （01810） 跌半成，低見33.3元。瑞銀降小米評級至「沽售」，目標價下調22元。

【10︰26】美團 （03690） 升幅擴大至逾半成，高見313元。

【10︰14】小米 （01810） 股價跌幅擴大至逾2%，低見34.25元。

【小米11】小米天貓超級品牌日銷售額破6億創紀錄 按年增長105%

【10︰14】滙豐 （00005） 跌0.6%；友邦 （01299） 跌逾2%。

【10︰08】微盟 （02013） 升一成，高見17.58元新高。

【10︰04】碧桂園服務 （06098） 升逾11%，高見57.7元新高。內地住建部等十部門昨日發佈《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，要求加快發展物業服務業，推動物業服務向高品質和多樣化升級。

【物管股】中央放寬物管企業經營權限 物管股齊爆發 碧桂園服務、永升破頂

【09︰58】港股跌幅擴大至近100點，恒生指數跌91點，報27558點。

【09︰56】美團 （03690） 升幅擴大至近4%，高見309.2元，重上300元水平。

【09︰53】三桶油升幅擴大，中海油 （00883） 升6%；中石油 （00857） 升近3%；中石化 （00386） 升逾1%。

【09︰52】今日共有2隻新股掛牌，新紐 （09600） 開報4.12元，較招股價4.36元低5.5%。中邦環境 （01855） 開報1.99元，較招股價2元低0.5%。

【09︰50】中國12月財新服務業PMI 56.3，預期57.9，前值57.8。中國12月財新綜合PMI 55.8，前值57.5。

【09︰48】普拉達PRADA （01913） 跌2%。

【零售業績】普拉達PRADA去年下半年中國區增長52% 12月全面恢復至2019年水平

【09︰42】中移動 （00941） 跌逾1%；聯通 （00762） 跌逾2%；中電信 （00728） 升近0.5%。報道指紐交所重新考慮早前取消中國三大電訊商除牌的決定。

【09︰41】大市再度轉跌，恒生指數跌32點報27617點。

【09︰35】ATM向上，阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%。另一方面，小米 （01810） 逆市偏軟跌0.1%。

【09︰34】中芯國際 （00981） 、京東 （09618） 分別升逾8%。

【中芯國際】中芯國際曾反彈一成　MSCI正式剔出指數系列

【京東股價】京東升逾6%逼新高　富瑞料上季收入增27%

【09︰33】港股早段轉升，恒生指數升約50點，報27702點。

【09︰29】油價升近半成，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾1%；中海油 （00883） 升近1%。

【國際油價】OPEC+達成2月產量協議 多國維持不變 沙特將自願減產

【09︰20】恒生指數開報27613點，跌36點。京東 （09618） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；中芯國際 （00981） 升近5%。

【09︰14】即月期指開報27674點，升110點或0.4%。

【09︰07】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購操作，淨回籠1300億元人民幣。

【08︰53】恒指黑期升約140點，報27696點。道指期貨升50點，報30335點。

【08︰45】報道指美財長不同意紐交所撤回中國三大電訊商除牌決定

【08︰15】BC科技集團 （00863） 配售4500萬股，配售價每股15.5元，較上日收市價19.22元折讓近19.4%，集資6.975億元。

【配股潮】BC科技集團折讓19%配股　籌近7億元

【07︰45】報道指美國總統特朗普簽署了一項行政命令，禁止與包括阿里巴巴  （09988）  旗下螞蟻集團的支付寶、騰訊  （00700）  旗下QQ Wallet及WeChat Pay在內的8種中國軟件應用程式進行交易。

【美國禁令】路透：特朗普簽令　禁與支付寶、WeChat Pay等8種中國Apps交易

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報40.21元，升0.06元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報594.36元，升10.86元或近1.9%。

更多ADR收市：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07︰30】美股止跌回升，道指最多抽高281點，收報30391點，升167點；標指收報3726點，升26點；納指收報12818點，升120點。

港股ADR收報27903點，升254點或0.9%。恒指夜期收報27761點，升197點，高111點。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新道指升167點港股ADR升254點　油價升近5%聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 期貨 恒指夜期 BC科技集團（00863） 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 恒生指數 港股ADR

上一篇文章

【美國制裁】紐交所NYSE撤回中國三大電訊商除牌 標普道瓊指數取消剔除 美財長傳不同意撤回

下一篇文章

今日推介雅生活服務 | 中燃、東風、中芯、丘鈦科技及微盟最新部署（立即觀看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1800億超購441倍　吳奇隆稻草熊孖展209億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1800億超購441倍　吳奇隆稻草熊孖展209億（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600、中邦環境暗盤　新紐科技暗盤於富途收市升18%
【新股IPO】新紐科技9600、中邦環境暗盤　新紐科技暗盤於富途收市升18%
【恒指夜期】海外資金率先搶高京東、阿里巴巴及拼多多美股　恒指夜期收市升197點（不斷更新）
【恒指夜期】海外資金率先搶高京東、阿里巴巴及拼多多美股　恒指夜期收市升197點（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略　投資界：升5成後逐步減持
【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略　投資界：升5成後逐步減持
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息