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專題:退休理財

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【港股市況】恒生指數低開36點　科技股造好京東升逾7%（不斷更新）

股市 09:33 2021/01/06

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港股市況不斷更新

美股隔晚止跌回升，道指升167點，至於港股輕微低開，恒生指數開報27613點，跌36點。京東 （09618） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；中芯國際 （00981） 升近5%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【09︰33】港股早段轉升，恒生指數升約50點，報27702點。

【09︰29】油價升近半成，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾1%；中海油 （00883） 升近1%。

【國際油價】OPEC+達成2月產量協議 多國維持不變 沙特將自願減產

【09︰20】恒生指數開報27613點，跌36點。京東 （09618） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；中芯國際 （00981） 升近5%。

【09︰14】即月期指開報27674點，升110點或0.4%。

【09︰07】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購操作，淨回籠1300億元人民幣。

【08︰53】恒指黑期升約140點，報27696點。道指期貨升50點，報30335點。

【08︰45】報道指美財長不同意紐交所撤回中國三大電訊商除牌決定

【08︰15】BC科技集團 （00863） 配售4500萬股，配售價每股15.5元，較上日收市價19.22元折讓近19.4%，集資6.975億元。

【配股潮】BC科技集團折讓19%配股　籌近7億元

【07︰45】報道指美國總統特朗普簽署了一項行政命令，禁止與包括阿里巴巴  （09988）  旗下螞蟻集團的支付寶、騰訊  （00700）  旗下QQ Wallet及WeChat Pay在內的8種中國軟件應用程式進行交易。

【美國禁令】路透：特朗普簽令　禁與支付寶、WeChat Pay等8種中國Apps交易

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報40.21元，升0.06元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報594.36元，升10.86元或近1.9%。

更多ADR收市：

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    +2

【07︰30】美股止跌回升，道指最多抽高281點，收報30391點，升167點；標指收報3726點，升26點；納指收報12818點，升120點。

港股ADR收報27903點，升254點或0.9%。恒指夜期收報27761點，升197點，高111點。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 期貨 恒指夜期 BC科技集團（00863） 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 恒生指數 港股ADR

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