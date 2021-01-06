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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期】三大電訊商ADR須除牌　港股夜期跌31點（不斷更新）

股市 21:49 2021/01/06

分享：

港股市況不斷更新

美國政局風險圍繞，佐治亞州參議院關鍵一席隨時由民主黨勝出，加深後市不明朗性，納期率先下挫近2%。不過，資金則繼續炒作港股，騰訊 （0700） 、美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 全數彈高，連帶恒指亦連續兩日倒升，收報27692點，升42點。今晚留意美股狀況有否回穩，皆因環球氣氛對港股短期走向亦有一定啟示性。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

【2021展望】瑞信看好手遊、外賣及電商三大業務 四大關鍵主題首選騰訊

【資金流向】北水3日吸逾300億　買什麼股份？

【美國制裁】紐交所NYSE撤回除牌中資電訊商傳惹財政部不滿　或「第二次掉頭」（第二版）

香港12月PMI創4月以來最低

即市走勢：

【22︰30】道指開市反覆，納指跌1.2%，夜期跌31點。紐交所重新將三大電訊商ADR除牌。

【21︰49】恒指夜期報27684點，升53點，低水8點。

【21︰05】恒指夜期報27707點，升76點，高水15點。

【20︰00】中芯國際遭美國OTC市場除牌、MSCI正式剔出指數系列

【19︰29】華置持有恒大股份 料錄未變現虧損約57.6億元

【19︰27】夜期升56點，低水5點。

【19︰26】北水3日吸逾300億　買什麼股份？

【18︰51】恒指夜期報27709點，升78點，高水17點。

【18︰15】康方生物折讓4.1%至5.9%配股 集資近12億元

【18︰10】孫宏斌斥資4982萬元增持融創 持股升至45.13%

【17︰58】國泰航空1月12日復飛前往倫敦希斯路航班

【17︰50】恒指夜期報27677點，彈46點，低水15點。

【16︰10】恒指收報27692點，升42點。中芯 （00981） 升近13%；滙豐 （00005） 升逾3%；小米 （01810） 跌近4%；友邦 （01299） 跌逾3%。

【16︰00】恒指U盤前升47點，報27697點。

【15︰31】恒生科技指數升2.1%，報8640點。

【15︰29】中芯國際 （00981） 升逾17%，高見23元。

【15︰23】中芯國際 （00981） 股價升一成半，報22.45元。

【15︰12】滙豐 （00005） 升幅擴至3.3%，報41.45元。

【15︰11】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾2%；京東 （09618） 升近8%。小米 （01810） 則跌逾4%。

【15︰09】港股升約80點，恒生指數最新報27730點。

【15︰09】汽車之家傳今年首季在港第二上市 集資78億

【15︰00】內地股市午後向上，上證升0.6%；深證升近0.3%；創業板指升近0.6%。

【14︰43】恒生指數最新好淡爭持，升3點，報27653點。

【14︰34】友邦 （01299） 跌幅擴大至逾3%，低見95.1元；滙豐HSBC （00005） 午後升近3%，重上41元水平，高見41.75元。

【14︰29】碧桂園服務 （06098） 升一成半，高見58.5元新高。

【14︰15】港交所 （00388） 跌1.4%，美銀調低港交所投資評級至「中性」，但目標價就上調21%至482元。

【港交所股價】港交所遭美銀削評級、升目標價　收緊主板上市要求惹議員批評

【14︰15】中芯國際 （00981） 升幅擴至逾11%，高見21.65元。

【14︰13】中移動 （00941） 升1.8%；聯通 （00762） 升0.4%；中電信 （00728） 升3.2%。標普道瓊斯指數公司最新表示，取消剔除中移動、中電信和聯通，將在指數中保留其ADR位置。

【13︰55】港股午後曾轉升，恒生指數最新跌約14點，報27636點。

【13︰17】大市跌幅進一步收窄至不足100點，恒生指數跌94點。

【13︰14】港股跌幅收窄至約110點，報27539點。

【13︰05】中移動 （00941） 、聯通 （00762） 跌0.2%；中電信 （00728） 升逾2%。

【13︰00】港股午後初段跌約180點，恒生指數報27467點。

【12︰36】恒指黑期跌125點，報27431點。

【12︰00】恒生指數中午收報27410點，跌239點。小米 （01810） 跌6%；中芯國際 （00981） 、京東 （09618） 升逾6%；美團 （03690） 升逾4%。

【11︰48】車股個別發展，其中比亞迪 （01211） 跌逾3%；吉利 （00175） 跌近2%；華晨 （01114） 跌近0.5%；長汽 （02333） 逆市升3%；五菱汽車 （00305） 升2%。

【11︰44】恒指中午收市前跌近235點，報27416點。

【11︰30】內地股市半日向下，上證跌近0.2%；深證跌近0.8%；創業板指跌近1%。

【11︰27】小米 （01810） 跌逾6%，跌至33元日內低位。

【小米股價】小米回吐跌近7% 瑞銀降評級至「沽售」僅看22元

【11︰22】港股跌近200點，報27459點，跌190點。

【11︰22】阿里巴巴傳本月發行美元債籌至少390億 股價升逾3%

【11︰02】大市跌幅擴大至近150點，跌至27500點水平。

【10︰48】思摩爾 （06969） 回吐逾3%，低見65.55元。

【10︰43】港股最新跌約70點，恒生指數報27580點。

【10︰36】小米 （01810） 跌半成，低見33.3元。瑞銀降小米評級至「沽售」，目標價下調22元。

【10︰26】美團 （03690） 升幅擴大至逾半成，高見313元。

【10︰14】小米 （01810） 股價跌幅擴大至逾2%，低見34.25元。

【小米11】小米天貓超級品牌日銷售額破6億創紀錄 按年增長105%

【10︰14】滙豐 （00005） 跌0.6%；友邦 （01299） 跌逾2%。

【10︰08】微盟 （02013） 升一成，高見17.58元新高。

【10︰04】碧桂園服務 （06098） 升逾11%，高見57.7元新高。內地住建部等十部門昨日發佈《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，要求加快發展物業服務業，推動物業服務向高品質和多樣化升級。

【物管股】中央放寬物管企業經營權限 物管股齊爆發 碧桂園服務、永升破頂

【09︰58】港股跌幅擴大至近100點，恒生指數跌91點，報27558點。

【09︰56】美團 （03690） 升幅擴大至近4%，高見309.2元，重上300元水平。

【09︰53】三桶油升幅擴大，中海油 （00883） 升6%；中石油 （00857） 升近3%；中石化 （00386） 升逾1%。

【09︰52】今日共有2隻新股掛牌，新紐 （09600） 開報4.12元，較招股價4.36元低5.5%。中邦環境 （01855） 開報1.99元，較招股價2元低0.5%。

【09︰50】中國12月財新服務業PMI 56.3，預期57.9，前值57.8。中國12月財新綜合PMI 55.8，前值57.5。

【09︰48】普拉達PRADA （01913） 跌2%。

【零售業績】普拉達PRADA去年下半年中國區增長52% 12月全面恢復至2019年水平

【09︰42】中移動 （00941） 跌逾1%；聯通 （00762） 跌逾2%；中電信 （00728） 升近0.5%。報道指紐交所重新考慮早前取消中國三大電訊商除牌的決定。

【09︰41】大市再度轉跌，恒生指數跌32點報27617點。

【09︰35】ATM向上，阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%。另一方面，小米 （01810） 逆市偏軟跌0.1%。

【09︰34】中芯國際 （00981） 、京東 （09618） 分別升逾8%。

【中芯國際】中芯國際曾反彈一成　MSCI正式剔出指數系列

【京東股價】京東升逾6%逼新高　富瑞料上季收入增27%

【09︰33】港股早段轉升，恒生指數升約50點，報27702點。

【09︰29】油價升近半成，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾1%；中海油 （00883） 升近1%。

【國際油價】OPEC+達成2月產量協議 多國維持不變 沙特將自願減產

【09︰20】恒生指數開報27613點，跌36點。京東 （09618） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；中芯國際 （00981） 升近5%。

【09︰14】即月期指開報27674點，升110點或0.4%。

【09︰07】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購操作，淨回籠1300億元人民幣。

【08︰53】恒指黑期升約140點，報27696點。道指期貨升50點，報30335點。

【08︰45】報道指美財長不同意紐交所撤回中國三大電訊商除牌決定

【08︰15】BC科技集團 （00863） 配售4500萬股，配售價每股15.5元，較上日收市價19.22元折讓近19.4%，集資6.975億元。

【配股潮】BC科技集團折讓19%配股　籌近7億元

【07︰45】報道指美國總統特朗普簽署了一項行政命令，禁止與包括阿里巴巴  （09988）  旗下螞蟻集團的支付寶、騰訊  （00700）  旗下QQ Wallet及WeChat Pay在內的8種中國軟件應用程式進行交易。

【美國禁令】路透：特朗普簽令　禁與支付寶、WeChat Pay等8種中國Apps交易

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報40.21元，升0.06元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報594.36元，升10.86元或近1.9%。

更多ADR收市：

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【07︰30】美股止跌回升，道指最多抽高281點，收報30391點，升167點；標指收報3726點，升26點；納指收報12818點，升120點。

港股ADR收報27903點，升254點或0.9%。恒指夜期收報27761點，升197點，高111點。

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責任編輯︰梁浩碩

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