【美國制裁】紐交所NYSE撤回除牌中資電訊商傳惹財政部不滿　或「第二次掉頭」（第二版）

▲ 【美國制裁】報道指美財長不同意紐交所撤回中國三大電訊商除牌決定

紐約證交所NYSE上日突然收回中國三大電訊商中國移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 、中電信 （00728） ADR的除牌決定。報道指，美國財政部財長努欽（Steven Mnuchin）致電紐交所總裁坎Stacey Cunningham，表示不同意撤銷中國三大電訊商除牌決定，有外電指，紐交所重新考慮決定，可能「第二次掉頭」，重新暫停三大中資電訊商買賣。

不過，隨紐交所周一公告撤回除牌決定，標普道瓊斯指數公司最新也表示，取消剔除中移動、中電信和聯通決定，將在指數中保留其ADR位置。

三大中資電訊股今早表現反覆回穩，中移動先跌後升，全日收報46.7元，升1.2%。中國聯通收報5元，升3.5%，中國電信全日收報2.24元，升3.7%。

紐交所放棄將三大中資電訊商除牌，詳情請看【下一頁】

彭博引述消息指，紐交所正重新考慮早前停止中國三大電訊商除牌的決定。報道指，紐交所可能會再改變主意，要求中國三大電訊商除牌。因早前仍不明確相關公司是否被涵蓋在華府禁令針對範圍內，但若確認他們在名單上，上述公司就將被除牌。

美國財政部及旗下負責制裁的外國資產控制辦公室（OFAC）暫未對消息傳言作出回應。

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責任編輯︰梁浩碩