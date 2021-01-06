【美國制裁】紐交所NYSE撤回中國三大電訊商除牌　傳惹美國財長不同意

▲ 【美國制裁】報道指美財長不同意紐交所撤回中國三大電訊商除牌決定

紐約證交所NYSE上日突然收回中國三大電訊商中國移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 、中電信 （00728） ADR的除牌決定。報道指，美國財政部財長努欽（Steven Mnuchin）致電紐約交易所總裁坎寧安（Stacey Cunningham），表示不同意撤銷中國三大電訊商除牌決定。

三大中資電訊股今早表現反覆，截至上午11時35分，中移動跌1.2%，報45.55元，中國聯通跌0.6%，報4.82元，中國電信升1%，報2.18元。

紐交所放棄將三大中資電訊商除牌，詳情請看【下一頁】

彭博記者於Twitter發文表示，紐交所正重新考慮早前停止中國三大電訊商除牌的決定。

彭博報道指，紐交所可能會再改變主意，要求中國三大電訊商退市。因早前仍不明確相關公司是否被涵蓋在華府禁令針對範圍內，但若確認他們在名單上，上述公司就將被除牌。

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責任編輯︰梁浩碩