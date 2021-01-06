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【美國制裁】紐交所NYSE撤回中國三大電訊商除牌 標普道瓊指數取消剔除 美財長傳不同意撤回

股市 13:19 2021/01/06

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【美國制裁】報道指美財長不同意紐交所撤回中國三大電訊商除牌決定

紐約證交所NYSE上日突然收回中國三大電訊商中國移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 、中電信 （00728） ADR的除牌決定。報道指，美國財政部財長努欽（Steven Mnuchin）致電紐約交易所總裁坎寧安（Stacey Cunningham），表示不同意撤銷中國三大電訊商除牌決定。

標普道瓊斯指數公司最新表示，取消剔除中移動、中電信和聯通，將在指數中保留其ADR位置。

三大中資電訊股今早表現反覆，中移動中午收報45.5元，午後開市升0.5%，現報46.4元。中國聯通午市收報4.83元，午後開市升1%，現報4.9元，中國電信中午收報2.19元，午後開市升2.3%，報2.2元。

紐交所放棄將三大中資電訊商除牌，詳情請看【下一頁】

彭博記者於Twitter發文表示，紐交所正重新考慮早前停止中國三大電訊商除牌的決定。

彭博報道指，紐交所可能會再改變主意，要求中國三大電訊商退市。因早前仍不明確相關公司是否被涵蓋在華府禁令針對範圍內，但若確認他們在名單上，上述公司就將被除牌。

中移動ADR升9.5%　博反彈有何考慮？

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 美股 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 除牌 美國 美國財政部

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