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【美國制裁】紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌　中移動ADR曾跌3.7%（第三版）

股市 22:53 2021/01/06

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【美國制裁】報道指美財長不同意紐交所撤回中國三大電訊商除牌決定

紐約證交所NYSE政策急轉軚，上日意外收回中國三大電訊商中移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 、中電信 （00728） ADR的除牌決定後，今日（6日）再公布指，根據美國財政部1月5日指引，將上述中移動、聯通、中電信三家公司之ADR將除牌，下周一（11日）正式生效，意味美國投資者周五（8日）後不能參與相關股票交易。

除牌消息出爐後，最受市場關注的中移動ADR（CHL），早段曾跌3.7%。

早前外媒報道指，美國財政部財長努欽（Steven Mnuchin）曾致電紐交所總裁坎Stacey Cunningham，表示不同意撤銷中國三大電訊商除牌決定。

紐交所當初撤回除牌決定後，標普道瓊斯指數公司曾表示取消剔除中移動、中電信和聯通指數成份股地位。投資者往後需留意標普道瓊斯指數公司及後會否在最新政策推出後，相應剔除上述三股地位。

紐交所放棄將三大中資電訊商除牌，詳情請看【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 美股 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 除牌 美國 美國財政部

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