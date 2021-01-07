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【美國制裁】紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌　中國外交部批評朝令夕改（第四版）

股市 17:57 2021/01/07

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【美國制裁】紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌

紐約證交所NYSE政策急轉軚，上日意外收回中國三大電訊商中移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 、中電信 （00728） ADR的除牌決定後，昨日（6日）再公布指，根據美國財政部1月5日指引，將上述中移動、聯通、中電信三家公司之ADR除牌，下周一（11日）正式生效，意味美國投資者周五（8日）後不能參與相關股票交易。

特朗普禁支付寶、微信支付【下一頁】

除牌消息出爐後，中移動、中電信及中聯通股價大跌。中移動全日跌7.2%，報43.3元；中電信跌9.4%，收2.03元；聯通挫11.4%，收4.45元。

圖看美國制裁中資企業

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早前外媒報道指，美國財政部財長努欽（Steven Mnuchin）曾致電紐交所總裁坎Stacey Cunningham，表示不同意撤銷中國三大電訊商除牌決定。

中國外交部發言人華春瑩回應時表示，有關決定改來改去，朝令夕改，認為美方的做法，最終受傷害的是美國國家利益、信譽和形象，美國在全球資本市場的地位必定受到損害，中方將採取必要措施，維護中國企業的正當合法權益。

標普道瓊斯指數公司表示，剔除中移動、中電信和聯通指數成份股地位【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 美股 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 除牌 美國 美國財政部

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