道指升167點港股ADR升254點　油價升近5%

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【配股潮】BC科技集團折讓19%配股 籌近7億元
道指升167點
美股止跌回升，道指最多抽高281點，收報30391點，升167點；標指收報3726點，升26點；納指收報12818點，升120點。
港股ADR升254點
港股ADR收報27903點，升254點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報40.21元，升0.06元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報594.36元，升10.86元或近1.9%。恒指夜期收報27761點，升197點，高111點。
油價升近5%
油價造好，產油國達成產量協議，沙特願意於2月至3月期間，將每日原油產量再減100萬桶，紐約期油收報49.93美元，升2.31美元或近4.9%。布蘭特期油收報53.6美元，升2.51美元或4.9%。
美滙指數跌0.4%
美元下跌，美滙指數報89.49，跌0.4%。歐元兌美元報1.2298；美元兌日圓報102.66。
美國十年期債息報0.95厘。
紐約期金升0.4%
美元下跌，金價向上，紐約期金收報1954.4美元，升7.8美元或0.4%。現貨金於1956美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情