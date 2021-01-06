【美國禁令】特朗普簽令禁支付寶、微信支付等與美國交易 外交部: 將採取必要措施維護中企權益 （第三版）

▲ 特朗普任期月內結束，最新繼續發出新行政命令，限制支付寶、微信支付與美國交易「

距離卸任尚有兩星期，美國總統特朗普最新簽署行政命令，禁止包括阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團的支付寶、騰訊 （00700） 旗下QQ Wallet及WeChat Pay（微信支付）在內的8種中國軟件應用程式，與美國進行交易。行政命令將在45日後正式生效，但美國官員指，只要商務部確認須禁止哪些交易，可在美國總統換屆日－1月20日前，將支付寶、微信支付的交易禁令實行。其他應用程式包括掃描全能王、茄子快傳、VMate及WPS Office。

阿里巴巴（美：BABA）周二正股大升5%後，盤後跌逾2%，報235.05美元。阿里巴巴港股開市照跟隨美股正股升勢，曾升4%，高見232.4元，下午收報230元，升3.1%，騰訊也升2.2%，報596.5元。

中國外交部發言人華春瑩回應指，美國正在損害美國消費者和美國的利益，並指中方將會採取「必要措施」來維護中國企業的正當合法權益。華春瑩表示，美國以保護美國公民和數據安全為理由禁止支付寶和微信支付，但美方亦曾運用技術監控自己國家的人民，脅迫電信商。她形容美國此舉非常「虛偽」。

黑石韋恩「十大驚奇」：拜登對華軟化 標指調整兩成，可見【下一頁】。

圖解近期美國限制投資華企影響

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報道指，特朗普要求商務部研究定義禁止交易範圍，白宮認為此舉可遏制中國軟件對美國人的威脅，因為中國軟件應用具有龐大的用戶群，而且掌握大量敏感數據。

行政命令文件指，相關應用程式所收集數據可以容許中國追蹤聯邦政府員工、合約工人地理位置，也可留意個人資料的檔案庫。

外電分析，特朗普做法確保即使拜登上場，可以保持對華強硬（tough-on-China）的大局，拜登至今甚少對中國科技企業表態。拜登目前未有回應有關消息。

（第二版加入行政命令更多內容）

（第三版﹕新增中國外交部回應）

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責任編輯︰梁浩碩