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【美國禁令】特朗普據報簽令禁與支付寶、WeChat Pay等交易　 阿里巴巴早段升3.5%

股市 09:45 2021/01/06

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路透：特朗普簽令　禁與支付寶、WeChat Pay等8種中國Apps交易

路透引述政府官員報道，美國總統特朗普簽署一項行政命令，禁止與包括阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團的支付寶、騰訊 （00700） 旗下QQ Wallet及WeChat Pay在內的8種中國軟件應用程式進行交易。

阿里巴巴（美：BABA）周二正股大升5%後，盤後跌逾2%，報235.05美元。阿里巴巴港股開市照跟隨美股正股升勢，暫報230.8元，升3.5%。

報道指，特朗普要求商務部確定禁止哪些交易，又表示此舉旨在遏制中國軟件應用對美國人的威脅，因為中國軟件應用具有龐大的用戶群，並可以訪問敏感數據。

其他應用程式包括掃描全能王、茄子快傳、VMate及WPS Office。

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責任編輯︰梁浩碩

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