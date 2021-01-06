【美股收市】聚焦參院補選 道指彈167點 美滙軟油價漲

投資者關注美國國會參議院佐治亞州兩個議席補選結果，美股3大指數止瀉回升，道指最多抽高281點，收市仍升超過160點。美元續受壓，金價和油價造好。

道指收報30,391點，升167點；標指收報3726點，升26點；納指收報12818點，升120點。美滙指數跌0.4%，報89.51。

科技股普遍做好，亞馬遜及蘋果漲約1%；油價大幅反彈帶動油股，埃克森美孚漲4.82%。

周二喬治亞州的補選，決定參議院的控制權誰屬，若共和黨兩席全失，將失去掌控權。市場相信，只要共和黨能夠維持掌控權，候任總統拜登（Joe Biden）主張的加稅政策將難以實施，相對利好股市氣氛，反之亦然。

另一方面，拜登表示，若民主黨取得餘下兩席，會將紓困法案的「全民派錢」金額增至由600美元增至2,000美元，意味紓困法案規模或由9,000億增至1.24萬億美元。

經濟數據方面，美國去年12月ISM製造業指數升至60.7，好過市場預期的56.7。

產油國達成產量協議，加上南韓油輪遭伊朗扣押等消息，牽動國際油價周二大幅反彈，紐約期油一度重越每桶50美元大關，為去年2月以來首次 ; 收市抽升4.9%，報49.96美元。

世界銀行發表半年度《全球經濟展望》報告，預計2021年全球經濟將增長4%，2020年則萎縮4.3%。中國2021年經濟預計增長7.9%，2020年則增長2%。

世銀稱疫情對全球經濟的打擊程度，沒有此前預期那麼嚴重。不過，新冠感染病例趨增，加上疫苗接種進展緩慢影響，不排除拖累今年全球經濟增長速度，或放緩至只有1.6%，短期前景十分不明朗。

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責任編輯：柯志宏