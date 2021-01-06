【美股焦點】亞馬遜向達美、西捷航空買11架二手波音客機　改裝成貨機拓運輸能力

▲ 亞馬遜購買11架二手客機，並加以改裝成貨機。

美國電商龍頭亞馬遜（美︰AMZN）宣布，已從達美航空（美︰DAL）、加合拿大西捷航空（WestJet）手上購買11架二手波音767-300飛機，希望通過擴大貨運機隊來加快貨物交付速遞。亞馬遜表示，來自WestJet的4架客機將改裝為貨機，並將於今年加入亞馬遜航空機隊，其餘7架達美的二手飛機將在2022年後加入。

亞馬遜股價現升0.36%，報3198.13美元。亞馬遜全球航空業務副總裁Sarah Rhoads表示：「我們的目標是繼續以亞馬遜期望的方式，為美國各地的客戶送貨，而購買我們自己的飛機自然是邁向這一目標的下一步。」

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她續稱，在目前公司不斷擴大的機隊中，既有租賃飛機，也有自有飛機。

亞馬遜航表示，今年3月從西捷航空公司購買的四架飛機，目前正在進行「客貨轉換改裝」，將於2021年加入亞馬遜航空貨運網絡。

而從達美航空公司購買的7架飛機，將於2022年進入亞馬遜的航空貨運網絡。這些機隊的增加將確保亞馬遜航空網絡在未來幾年內增加運力。

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編輯︰侯景成