【國際油價】OPEC+達成2月產量協議 多國維持不變 沙特將自願減產

▲ 據代表透露，沙特計劃2月自願削減石油產量，為原油市場提供進一步支持。（法新社資料圖片）

外電報道，以沙特和俄羅斯為代表的OPEC+達成2021年2月的產油協議，大體上維持聯盟的石油產量不變，沙特阿拉伯將承擔更大的減產任務，俄羅斯和哈薩克斯坦被允許在2月小幅增產。

OPEC+代表們表示，沙特計劃在2月份自願減產石油，OPEC+其他產油國則將維持產油政策不變。俄羅斯和哈薩克斯坦被允許在2月，將日產量合計增加7.5萬桶。然而， 對於這兩個最大的非OPEC產油國而言，這一增產只是象徵性的。

據媒體引述OPEC+代表稱，沙地承諾自願減少石油產量，提議在2月和3月，分別追加每日40萬桶減產幅度。該國上次單方面減產是在去年6月，額外減產每日100萬桶。

OPEC+在經過兩天談判後達成決議，推動紐約油價飈升至10個月高位。它似乎滿足了多數成員國的要求，包括沙特所需的額外價格支持，以及俄羅斯一直在推動的增產。

在決議發布前，美股開市一小時20分鐘，紐約期油曾急漲逾5%，重返50美元關，為2020年2月以來首次。倫敦布蘭特期油漲幅一度達5.2%，高見53.76美元。伴隨油價大漲，美股能源股集體上漲，埃克森美孚漲4%。

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責任編輯：李勝君

