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中移動ADR升9.5%　博反彈有何考慮？

股市 00:01 2021/01/06

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中移動 （00941） 、聯通 （00762） 及中電信 （00728） ADR大幅反彈，中移動ADR升9.5%，折算報45.63港元，較港收市價低1%；聯通ADR升14.1%，折算報4.87港元，較港收市價高0.2%；中電信ADR升8.3%，折算報2.19港元，較港收市價高1.2%。

【下一頁】紐交所放棄將三大中資電訊商除牌　富瑞分析師：職業生涯最怪異事件

周一美股時段，投資者因紐交所早前的公布，錯沽ADR股份，以至今日急補倉。中移動ADR周一急跌5.9%，成交5.71億元，聯通ADR急跌3.2%，成交5715萬元，中電信ADR急跌5.5%，成交5167萬元。

去年11月13日香港時間凌晨時份，特朗普突然簽署行政命令，禁止美國人或企業投資由中國軍方擁有或控制的公司，中移動、聯通及中電信股價隨即轉弱勢；直至1月5日早上約11時，紐交所表示，不再計劃讓三家中資電信運營商除牌，並稱已與監管機構磋商。

自當日起，中移動股價即由52.65元最多累跌10.45元或19.9%，聯通及中電信亦最多累跌19.7%及25.2%。

今早紐交所公布不除牌決定前，中移動開市仍低開3.2%，消息公布後，中移動即反彈，收市升2.25元或5.1%，收報46.1元，距當日裂口急跌價位，仍相距6.55元。

投資界紛博入反彈，時富金融服務集團 （00510） 公布，今日以990萬元買入21萬股中移動股份，時富金融指，對中移動財務表現及前景持正面看法，及認為購入中移動股份為良好投資機會，將可提高集團之投資回報。

中移動在港全日成交額達102億元，反映投資者在風險減低之下補倉。

不過，仍有3因素需要留意，（1）無論是MSCI或富時等，對特朗普的行政命令範圍，仍感到困惑，以致其指數所剔出的股份亦有差異，不過，僅紐交所早前對中移動動刀；（2）今次紐交所停止股份除牌，是否反映之後亦不會啟動除牌；（3）有投資者估計，是中美關係降溫的開始。

【中芯股價】中芯國際U盤急跌全日挫9.6% MSCI剔出指數1月5日生效

【美國制裁】MSCI公布剔除中資公司股票最終名單　聯通A股新上榜

記者：譚志偉

香港股票 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941）

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