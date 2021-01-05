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【阿里巴巴】馬雲缺席真人騷惹失蹤疑雲　CNBC︰保持低調但並非失蹤

股市 22:51 2021/01/05

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馬雲早前缺席真人騷節目，引起外界揣測。

阿里巴巴  （09988）  旗下螞蟻集團上市觸礁後，阿里巴巴創辦人馬雲已有兩個月仍未公開露面。美國全國廣播公司財經頻道（CNBC） 早前以「馬雲疑似失蹤」為題，稱其去向添疑。惟CNBC在最新的報道中引述消息稱，馬雲近日只是保持低調（laying low），並非失蹤。

馬雲早前因缺席真人騷節目而引發外界揣測，詳見【下一頁】

據CNBC早前報道，馬雲作為評審，缺席了其創作的非洲真人騷電視節目《非洲商業英雄》（Africa's Business Heroes） 最後一集，去向成疑。而在最新的一篇報道中，CNBC引述消息人士稱，馬雲並沒有失蹤，只是保持低調。

阿里巴巴（美︰BABA）美股現升近4%，報236.9美元，折合約港股229.6美元，較港股收市價高約2.9%。

馬雲去年10月底在公開場合批評中國監管制度後，至今一直未有公開露面。《非洲商業英雄》的決賽於11月舉行，當時正值馬雲失言風波，以及螞蟻集團上市遭煞停不久。該節目決賽評判立即換上阿里巴巴高管彭蕾。阿里巴巴發言人回覆媒體查詢時解釋，基於日程安排有衝突，馬雲未能再參與節目決賽的評審小組成員。 不過，節目網站移除馬雲照片，引起外界關注。

相關文章︰【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴市值從高峰失近2萬億　馬雲兩個月間發生甚麼事？

【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意

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https://bit.ly/36SseGH

編輯︰侯景成

 

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 美國 馬雲 阿里巴巴

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