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【小米11】小米天貓超級品牌日銷售額破6億創紀錄 按年增長105%

新經濟追蹤 22:39 2021/01/05

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小米 （01810） 全新高端旗艦小米11上市後熱銷，小米在新年首日（1月1日）、小米11開售日與天貓超級品牌日合作，單日總銷售額破6億元人民幣，較去年的超級品牌日增長105%，創下天貓超級品牌日新品/單品銷售額新紀錄。

小米今日股價再創新高，曾高見35.9元，全日升0.1%，收報35.3元，成交逾60億元。小米最新市值已達8890億元。

天貓超級品牌日是阿里巴巴 （09988） 旗下天貓為品牌商家設計的專屬購物日，形同品牌自己的天貓雙11。小米也成為天貓超級品牌日銷售額最快破億的品牌，同時成為內地知名主播薇娅直播間成交破億品牌。

小米趕在2020年完結前發佈小米11，起售價從3999元人民幣起。元旦凌晨開賣5分鐘，已賣出35萬部，全渠道銷售額突破15億元人民幣。

小米創辦人雷軍也直播賣貨，據小米公布，雷軍在1月1日的新年抖音直播活動中，銷售金額突破1.88億元人民幣。

相關文章：

【小米11】雷軍抖音新年直播　銷售突破1.88億元人民幣　雷軍簽名版5秒售罄

【小米新機】小米11凌晨開售5分鐘賣35萬部 全渠道銷售額破15億元

編輯：陳健婷

香港股票 小米集團－W（01810） 雷軍 阿里巴巴－SW（09988）

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