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【美股焦點】華爾街狼王警告︰美股升勢非無止境　恐見「慘痛調整」

股市 22:19 2021/01/05

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Carl Icahn警告，美股可能會出現慘痛的調整。

美股今年開局失利，道指周一曾挫逾600點。外界關注估值高企的美股會否迎來新一輪調整。有「狼王」之稱的傳奇投資者Carl Icahn警告，美股可能會大幅下跌，股市繁榮不可能永遠持續下去。他更預言，股市最終會出現「慘痛的調整」。

Icahn表示，他在生涯中見過很多估值被誤判的股票，這些情況只會有一個共同的結果，在碰壁迎來慘痛的調整（hit a wall and go into a major painful correction），沒有人能夠預測何時會發生。他又表示，這些情況的另一共通點是，不斷有人說「這次與之前是不同的」，但這種說法從未成真。

惟他未有透露自己的持倉，僅稱自己「做好了對沖」。

Carl Icahn是著名的維權投資者，並且常駐《褔布斯》全球百大富豪。他的投資風格相當進取，並且擅於利用敵意收購獲利。外媒將他稱為「corporate raider」，意即企業掠奪者，與香港的「股壇狙擊手」等稱號相近。中文媒體一般稱他為「狼王」或「華爾街狼王」。

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編輯︰侯景成

 

 

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