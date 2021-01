【美股焦點】華爾街狼王警告︰美股升勢非無止境　恐見「慘痛調整」

▲ Carl Icahn警告,美股可能會出現慘痛的調整。

美股今年開局失利,道指周一曾挫逾600點。外界關注估值高企的美股會否迎來新一輪調整。有「狼王」之稱的傳奇投資者Carl Icahn警告,美股可能會大幅下跌,股市繁榮不可能永遠持續下去。他更預言,股市最終會出現「慘痛的調整」。

Icahn表示,他在生涯中見過很多估值被誤判的股票,這些情況只會有一個共同的結果,在碰壁迎來慘痛的調整(hit a wall and go into a major painful correction),沒有人能夠預測何時會發生。他又表示,這些情況的另一共通點是,不斷有人說「這次與之前是不同的」,但這種說法從未成真。

惟他未有透露自己的持倉,僅稱自己「做好了對沖」。

Carl Icahn是著名的維權投資者,並且常駐《褔布斯》全球百大富豪。他的投資風格相當進取,並且擅於利用敵意收購獲利。外媒將他稱為「corporate raider」,意即企業掠奪者,與香港的「股壇狙擊手」等稱號相近。中文媒體一般稱他為「狼王」或「華爾街狼王」。

編輯︰侯景成