【開市9點半】IPO過山車新紐科技暗盤升逾5成後收窄　符合專家估升5成預期

（1）新紐科技 （新上市編號：09600） 、中邦環境 （新上市編號：01855） 今日正式掛牌，其中新紐科技暗盤表現曾符合專家估算升逾5成的預期。不過，新紐科技暗盤高見6.88元後無以為繼，以富途暗盤收市價為例，新紐科技僅升17.7%，意味每手新紐科技帳面僅賺616元。

即睇開市9點半重點：

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【新股IPO】新紐科技9600、中邦環境暗盤 新紐科技暗盤於富途收市升18%

（2）中薇證券研究部董事黃偉豪認為，新紐科技業務為SasS，甚受市場歡迎，建議投資者於股價升幅達5成後沽出止賺。

【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略 投資界：升幅約5成

（3）外界預期今年為新股上市大年，CNBC引述消息人士報道，內地影片平台嗶哩嗶哩（BILIBILI） （美：BILI）準備來港第二上市，可能會在本周末或下周初申請香港公開發售。

【新股IPO】BILIBILI傳最快本周末申請在港第二上市籌逾155億 盤前升逾5%（第二版）

（4）內地知名連鎖茶飲店「奈雪の茶」完成最新一輪融資，知情人士更稱，「奈雪の茶」正考慮在香港上市。奈雪目前擁有超過300家門店，並在2019年進軍香港，在山頂開設首間分店。

【馬雲有份】「奈雪の茶」完成8億C輪融資估值156億元 雲鋒基金參投、正籌備香港上市

（5）港股今年在弱美元下有不錯的開局，冠軍分析師興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，過去2年港股受大國博弈、疫情等負面影響，港股明顯跑輸新興市場，但現時港股市場已反映過度悲觀的預期，「死豬不怕開水燙」。

【2021展望】冠軍分析師張憶東：港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股（附名單）

（6）除了新股市場，虛擬貨幣爆發力亦同樣驚人。摩通策略師Nikolaos Panigirtzoglou發表報告指出，從長遠來看，比特幣可能會與黃金爭奪投資資金，理論上，比特幣的價格為14.6萬美元。

【Bitcoin】摩通加入唱好 比特幣長綫看14.6萬美元

（7）新股市場暢旺，焦點股阿里巴巴 （09988） 表現則相對失色。大行高盛卻指，長期而言，一間公司的投資回報率（ROI）依然是商家選擇平台的決定性因素，故阿里巴巴尚具有優勢。

【阿里巴巴股價】高盛：阿里巴巴最熊仍值251元 估值吸引抵消監管不利

（8）阿里巴巴表現相對落後，另一焦點科技股小米 （01810） 按市場調查機構數據，卻有望晉身全球第三大智能手機生產商。

【小米華為】全球智能手機市場料大洗牌 小米晉身三甲 華為跌出頭五

（9）香港航空業因應疫情幾乎陷於停頓，航空業界也在部署革新原有程序。香港國際機場今年會逐步在登機閘安裝具面容辨識功能的自助登機閘口，國泰航空 （00293） 將會率先使用，日後乘客毋須在登機閘口等待地勤人員核對護照、「剔機票」。

【航空告急】疫情後登機都不同了？ 國泰率先用容貌辨識自助登機

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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