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【開口有價】出任美國財政部長前夕 耶倫演講「搵真銀」惹爭議 估計收入達700萬美元

環球政經 22:40 2021/01/05

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近日有財務文件披露，即將出任美國財政部部長耶倫(Janet Yellen)自2018年卸任聯儲局主席後，為金融機構、商業機構等演講，收取高昂演講費, 估計她這幾年演講收取了700美金酬勞，當中大部份來自金融機構。其中為花旗集團的多次演講她就收取了近100萬美金。耶倫到過演講的機構包括高盛、美國銀行、Salesforce及Google等。

報導指官員卸任後，透過演講分享他們的經濟及各政策的洞見，以賺取金錢並不是罕見，但耶淪即將出任美國財政部部長，過去幾年演購的高收入，着實令人有點愕然，而她的演講對像不少是金融機構，被質疑將來有否出現「回饋」式的利益衝突，或跟華爾街太靠近。

【2021十大驚奇】黑石韋恩：料標指上半年回調兩成、年底可升至4500點　去年預測是否準確？【下一頁

【美國大選】為扭轉大選結果　傳特朗普曾施壓佐治州官員　要求「找到」11,780 張選票 【下一頁

美國監察官員組織「旋轉門計劃」(The Revolving Door Project)則呼籲耶倫把她所有演講內容全部印刷出來，白紙黑字就能知道她的演講是否純粹給意見，抑或是提供游說或政策建議。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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