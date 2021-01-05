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【iReading】 Netflix創辦人Reed Hastings出書講公司管理哲學 無規矩的規矩

環球政經 21:24 2021/01/05

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Netflix串流平台顛覆了睇電影的常態，該平台訂閱戶不斷攀升，疫情更達另一高峰，由2019年底的1.67億到2020年7月增至近日的193億。創立於1988年，由網上DVD租貸平台開始的Netflix不斷大膽演進，成為今日創新的電影串流平台模式，亦成為行內的創新者。

創辦人之一Reed Hastings（下簡稱Hastings）近月夥拍世界知名商學院INSEAD教授Erin Meyer寫書《No Rules Rules︰ Netflix and the Culture of Reinvention》，首次揭露Netflix是如何煉成的。與其說是Netflex成功之道，更準確地說這本書內盡是講述Reed Hastings的管理哲學，營造出一種獨特的Netflix公司文化。

Hastings摒除傳統的管理模式，沒有制定公司「規矩」。全球擁有8600名員工的Netflix，很多事情不用員工事事向公司申請，例如放假、申請開支費等。其次是公司有極高透明度及高度強調回饋，即員工要向公司給意見，而且要說真話， 不要試圖「擦鞋」取悅老闆而不說實話。他在書中甚至寫道︰「我們現在會這樣說，你同意或不同意公司的做法而沒有說出來，就是背叛了Netflix。」

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關於員工要說實話這一點，是來自Hastings的不愉快經歷。他曾經因太投入工作而少跟妻子溝通，二人出現問題，最後二人一同去接受婚姻治療，成功解決問題，令他有感表達不滿及說出自己真實感覺是無比重要。他把這種態度應用到公司管理上，他鼓勵員工心懷正面的動機，說出自己的真實感受。

Hastings的無規矩管理哲學，背後有一大原則，就是自由與責任（Freedom and Responsibility），他重視人多於過程，強調創新勝於效率，以及減少控制，讓公司充滿活力、具創新性及勇氣。不過，他也坦言這種管理模式，未必能應用到其他行業。盡說無規矩，但有些事情如保護客戶私穩、禁止性騷擾等事情上依然是有規矩的。
 

No Rules Rules︰ Netflix and the Culture of Reinvention
作者︰ Reed Hastings 及Erin Meyer
出版社︰ Random House Large Print Publishing
出版日期︰2020年9月
定價︰約117港元（Kindle版）

 

節錄自第689期《iMoney》Focus

 

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撰文：鄭靜珊

 

 

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