【iReading】 Netflix創辦人Reed Hastings出書講公司管理哲學 無規矩的規矩

Netflix串流平台顛覆了睇電影的常態,該平台訂閱戶不斷攀升,疫情更達另一高峰,由2019年底的1.67億到2020年7月增至近日的193億。創立於1988年,由網上DVD租貸平台開始的Netflix不斷大膽演進,成為今日創新的電影串流平台模式,亦成為行內的創新者。

創辦人之一Reed Hastings(下簡稱Hastings)近月夥拍世界知名商學院INSEAD教授Erin Meyer寫書《No Rules Rules︰ Netflix and the Culture of Reinvention》,首次揭露Netflix是如何煉成的。與其說是Netflex成功之道,更準確地說這本書內盡是講述Reed Hastings的管理哲學,營造出一種獨特的Netflix公司文化。

Hastings摒除傳統的管理模式,沒有制定公司「規矩」。全球擁有8600名員工的Netflix,很多事情不用員工事事向公司申請,例如放假、申請開支費等。其次是公司有極高透明度及高度強調回饋,即員工要向公司給意見,而且要說真話, 不要試圖「擦鞋」取悅老闆而不說實話。他在書中甚至寫道︰「我們現在會這樣說,你同意或不同意公司的做法而沒有說出來,就是背叛了Netflix。」

【創投圈趨勢】農業科技(Agtech)成投資新熱 名人愛投這種農作物 【下一頁】

Tesla發布最新概念圖 今次唔玩電動車? 【下一頁】

關於員工要說實話這一點,是來自Hastings的不愉快經歷。他曾經因太投入工作而少跟妻子溝通,二人出現問題,最後二人一同去接受婚姻治療,成功解決問題,令他有感表達不滿及說出自己真實感覺是無比重要。他把這種態度應用到公司管理上,他鼓勵員工心懷正面的動機,說出自己的真實感受。

Hastings的無規矩管理哲學,背後有一大原則,就是自由與責任(Freedom and Responsibility),他重視人多於過程,強調創新勝於效率,以及減少控制,讓公司充滿活力、具創新性及勇氣。不過,他也坦言這種管理模式,未必能應用到其他行業。盡說無規矩,但有些事情如保護客戶私穩、禁止性騷擾等事情上依然是有規矩的。



No Rules Rules︰ Netflix and the Culture of Reinvention

作者︰ Reed Hastings 及Erin Meyer

出版社︰ Random House Large Print Publishing

出版日期︰2020年9月

定價︰約117港元(Kindle版)

節錄自第689期《iMoney》Focus

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文:鄭靜珊