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永倫集團以14.5億「統一」景隆街附近業權 料作商業發展

環球政經 20:15 2021/01/05

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將舊市區活化是不少大型財團的計劃，在土地不足之下，重建舊區似乎是理想出路。最近永倫集團以底價14.5億統一銅鑼灣景隆街新安大廈業權，預計作商業重建。

北角老地標 皇都戲院的流金歲月：【下一頁

永倫集團於無對手下，以一口價，底價14.5億統一業權，範圍包括銅鑼灣景隆街20，20A，20B ，22，24，26，26A，26B及28號新安大廈，項目地盤面積約5388方呎，以地積比率約15.1倍計，可建樓面約81359方呎，每呎地價約17822元。

北角舊皇都戲院大廈 以破歷史價47.76億港元進行強拍：【下一頁

萊坊董事總經理及是次強拍的拍賣官陳致馨表示，強拍的申請會增多，預測每年大概30至40宗。疫情的影響也不見得能在今年內消散，商廈戶的營運壓力增大，也提高了出現強拍的情況。

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責任編輯：翁嘉陽

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