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【企業責任】中國肯德基和必勝客齊减塑　停用塑膠飲管及不可分解膠袋

商業 20:20 2021/01/05

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近年來更多企業響應環保，推行减塑及使用環境友好包裝。百勝中國控股有限公司旗下品牌也不例如，包括肯德基，必勝客會將現有塑膠包裝替換爲紙飲管、紙袋代替塑膠和生物可降解膠袋等，以響應國家倡議。百勝中國預計，自今年起每年减少使用近8,000噸不可分解塑膠。

【中國經濟】IMAX中國元旦票房創紀錄　按年增250%

從1月起，中國內地所有的肯德基餐廳將全面停止使用塑膠飲管；超過90%的餐廳將在堂食和外帶中用木質餐具替換一次性塑膠餐具。除此以外，超過50%的肯德基餐廳外帶、外賣中使用的膠袋也將全面更換爲紙袋或可分解膠袋。截至2025年底，所有中國內地的肯德基餐廳將不再使用一次性餐具和膠袋。

而在2020年底，中國內地所有必勝客餐廳已停止使用塑膠飲管，同期，全國超過70%的必勝客餐廳已把現有膠袋更換爲紙袋或生物分解膠袋。到2022年底前，必勝客中國全面停止使用不可分解膠袋。

肯德基和必勝客在中國推出新减塑行動。（百勝中國提供圖片）

百勝中國通過採用新的包裝方法、原材料以及創新技術從源頭上减少包裝使用，所有面向消費者的塑膠包裝均可被循環利用，集團也拒絕採購存在破壞雨林風險的供應商提供的紙製品；截至2025年，公司將减少30%的不可分解塑膠用量。百勝中國首席執行官屈翠容表示，這些新的减塑措施通過包裝創新和减量，將加強集團可持續發展戰略，並爲社會帶來積極的變化。

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責任編輯：蘇穎琪

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