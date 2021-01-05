【新冠疫苗】全國僅500人接種疫苗　法國政府「蝸牛般的速度」捱批

歐盟在去年12月21日正式批准成員國購入及為國民接種輝瑞（Pfizer）／BioNTech疫苗，但直至元旦法國全國僅有516人接種了疫苗，法國政府緩慢的動作被媒體批評為「蝸牛般的速度」。

法國衛生部部長韋朗（Olivier Véran）表示，政府現正加快及簡化全國疫苗接種計劃。現時法國將接種疫苗的優先群組擴展至50歲以上的消防員及醫護人員，同時亦會加快為75歲以上的居家長者優先接種。現時法國政府計劃在1月底前建立500-600個接種地點，包括在社區會堂及體育館等等。法國在周一（4日）共有4022宗新增確診，其中發現約10宗為新型變種病毒，而原有的封城措施將會繼續。

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法國現時全球其中一個接種意願最低的國家，只有大概40%民眾願意接種疫苗。輝瑞／BioNTech每周向法國供應50萬劑疫苗，但低效率的物流令分發速度緩慢。目前法國為全世界接種疫苗量排行尾二的國家，僅比中美洲國家哥斯達黎加（Costa Rica）多。鄰國德國已有逾23萬接種人數，而英國更達94萬人，以色列的疫苗接種更已覆蓋12%的人口。

外界預期，歐盟將會在日內批准莫德納（Moderna）疫苗，屆時將每月為法國供應50萬劑。有經濟學家提到，若法國以目前的速度為人民接種疫苗，將耗時400年才能完成，而低接種率將嚴重影響法國經濟。

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