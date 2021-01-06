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【好想去日本】日本產食材支援店辦「日全食」活動　夥Openrice及戶戶送推廣日菜

商業 10:00 2021/01/06

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Openrice將於1月7日起開設活動專頁，介紹已獲認證「日本產食材支援店」的餐廳和零售店，並提供一站式預約系統服務。（Openrice網站圖片）

疫情下港人無法去日本旅遊，為滿足及加強香港市場對日本料理的需求，日本貿易振興機構聯同日本產食材支援店，將於1月中至2月中舉辦一系列以「日全食」為主題的推廣活動。

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推廣活動包括合作餐廳將使用日本產食材，設計特別菜式或於店內舉辦日本產食材食品節，同時亦與不同合作零售店推廣日本產食材食品節，藉此讓更多本港的日本料理愛好者，每天都能品嚐到日本產食材的滋味。

此外，多個平台特設專頁推廣活動，包括Openrice將於1月7日起開設活動專頁，介紹已獲認證「日本產食材支援店」的餐廳和零售店，並提供一站式預約系統服務。戶戶送將於1月11日至2月10日特設網站，推廣及提供使用日本產食材的獨家菜式，17個品牌集團合共42間餐廳。大會亦開設「日全食」Facebook專頁，以發放推廣活動的最新情報，以及由合作餐廳的大廚拍攝以日本產食材為主題的烹調教學影片。

【好想去日本】日本畢業生最想入邊行？　宅經濟帶動催旺食品及出版社行業

責任編輯：朱悅瀅

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