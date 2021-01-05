  • 19°C
香港時間 : 2021105日 (二) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網友稱地產經紀朋友「睇好」村屋 網友：「難估值是致命傷」

環球政經 19:15 2021/01/05

分享：

審美觀這回事非常主觀，所謂各花入各眼也就是這麼一回事。有關心儀樓盤，每個人的準則都有些不同。有人喜歡市區「新淨」私人樓，也有人喜歡二手居屋，這一切一切都取決於大家所追求的不同條件。最近有網友在討論區發文，指有地產經紀朋友表示，村屋將會是樓市的大趨勢，更指此類房屋有相當高的升值潛力，原因在於在家工作成為主流趨勢，大家不用再擔心居於村屋交通不便，再加上郊外空氣清新，有助抗炎，因此有上升潛力。

【樓市熱話】50萬首期係咪買唔到屯門樓？ 網民：買個車位就夠：【下一頁

網友回應普遍認為此分析不理智，首先村屋比起其他類型物業較難估值，因此往往「租多於買」，此外有網友亦提出二手放售的村屋較難到有能力的承接人，這些因素都令村屋較難如「樓主」所講的成為大趨勢。

【樓市熱話】花1000萬買樂富居屋 網民：私樓質素差？管理費貴？：【下一頁

不過，大家對村屋也不是一面倒的負面評價，有熟悉村屋的朋友告訴大家，其實村屋也有分地段，有些管理得宜，而且交通較便利的村屋其實都相當搶手，不過大家始終認為買村屋較難與段時間內成為主流趨勢，也對其市場上升值潛力有所保留。編者認為，投資村屋也有其升值潛力，不過風險較其他物業較高，假如在家工作成為主流，村屋在大環境的推動下也有投資道理。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【http://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

地產 村屋

上一篇文章

【2021十大驚奇】黑石韋恩：料標指上半年回調兩成、年底可升至4500點　去年預測是否準確？

下一篇文章

【蘭襟集@iM網欄】寫給香港的情書　《繼園臺七號》電影分享會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【大行點睇】零利率時代　大和予3隻公用收息股「買入」評級
【大行點睇】零利率時代　大和予3隻公用收息股「買入」評級
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【時光倒流價】調景嶺站上蓋項目　三房不用900萬　2017年後同類新低
【時光倒流價】調景嶺站上蓋項目　三房不用900萬　2017年後同類新低