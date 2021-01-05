網友稱地產經紀朋友「睇好」村屋 網友：「難估值是致命傷」

審美觀這回事非常主觀，所謂各花入各眼也就是這麼一回事。有關心儀樓盤，每個人的準則都有些不同。有人喜歡市區「新淨」私人樓，也有人喜歡二手居屋，這一切一切都取決於大家所追求的不同條件。最近有網友在討論區發文，指有地產經紀朋友表示，村屋將會是樓市的大趨勢，更指此類房屋有相當高的升值潛力，原因在於在家工作成為主流趨勢，大家不用再擔心居於村屋交通不便，再加上郊外空氣清新，有助抗炎，因此有上升潛力。

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網友回應普遍認為此分析不理智，首先村屋比起其他類型物業較難估值，因此往往「租多於買」，此外有網友亦提出二手放售的村屋較難到有能力的承接人，這些因素都令村屋較難如「樓主」所講的成為大趨勢。

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不過，大家對村屋也不是一面倒的負面評價，有熟悉村屋的朋友告訴大家，其實村屋也有分地段，有些管理得宜，而且交通較便利的村屋其實都相當搶手，不過大家始終認為買村屋較難與段時間內成為主流趨勢，也對其市場上升值潛力有所保留。編者認為，投資村屋也有其升值潛力，不過風險較其他物業較高，假如在家工作成為主流，村屋在大環境的推動下也有投資道理。

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責任編輯：翁嘉陽