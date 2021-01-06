【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市

近日疫情相對緩和下來，準買家趁市場仍有減價盤，加快入市。現時市區屋苑的三房單位動輒已達千萬元，部份家庭客或換樓人士就前往新界區物色低水單位。最近元朗低密度屋苑逸翠軒錄得一宗3房單位成交，連同兩車位，樓價僅603萬元。

▲ 逸翠軒為元朗區低密度屋苑

美聯物業首席高級營業經理李瑋良表示，元朗逸翠軒日前錄得二手成交，單位為逸翠軒3座中層B室，為3房套間隔，向東南享池景，實用面積約577平方呎。

李瑋良稱，原業主早前叫價約638萬元放售上址，連雙車位，屬屋苑最低叫價盤源，吸引同區家庭客洽商承接。客人鍾情屋苑環境舒適，而且可連車位承接，價格相宜，故睇樓1次火速決定入市。雙方議價後最終以603萬元成交，折合實用呎價約10,451元。

資料顯示，原業主於2003年4月以約156.5萬元購入上址，轉手帳面獲利446.5萬元，物業升值逾2.8倍。

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由華人置業及廣生行合作發展、位於元朗沙井路38號的逸翠軒，為低密度屋苑設計，設有6座物業、共64伙。屋苑於2002年底入伙，樓齡約18年。不過，屋苑的交通選擇不算多，如有私家車，前往港鐵朗屏站，車程只約7分鐘。另外屋苑附近亦設31號小巴專綫前往元朗站、輕鐵屏山站等。

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記者：陳詠妍