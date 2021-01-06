  • 14°C
香港時間 : 2021107日 (四) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市

股樓投資 08:31 2021/01/06

分享：

近日疫情相對緩和下來，準買家趁市場仍有減價盤，加快入市。現時市區屋苑的三房單位動輒已達千萬元，部份家庭客或換樓人士就前往新界區物色低水單位。最近元朗低密度屋苑逸翠軒錄得一宗3房單位成交，連同兩車位，樓價僅603萬元。

逸翠軒為元朗區低密度屋苑

 

美聯物業首席高級營業經理李瑋良表示，元朗逸翠軒日前錄得二手成交，單位為逸翠軒3座中層B室，為3房套間隔，向東南享池景，實用面積約577平方呎。

李瑋良稱，原業主早前叫價約638萬元放售上址，連雙車位，屬屋苑最低叫價盤源，吸引同區家庭客洽商承接。客人鍾情屋苑環境舒適，而且可連車位承接，價格相宜，故睇樓1次火速決定入市。雙方議價後最終以603萬元成交，折合實用呎價約10,451元。

資料顯示，原業主於2003年4月以約156.5萬元購入上址，轉手帳面獲利446.5萬元，物業升值逾2.8倍。

【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

由華人置業及廣生行合作發展、位於元朗沙井路38號的逸翠軒，為低密度屋苑設計，設有6座物業、共64伙。屋苑於2002年底入伙，樓齡約18年。不過，屋苑的交通選擇不算多，如有私家車，前往港鐵朗屏站，車程只約7分鐘。另外屋苑附近亦設31號小巴專綫前往元朗站、輕鐵屏山站等。

 

【低水屋苑】九龍灣鐵路上蓋德福花園樓價低水 2房戶放盤2小時即以708萬元沽出，詳見【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

放盤 車位 疫情 低水 元朗 逸翠軒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主
【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元