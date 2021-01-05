【內地熱話】拼多多員工疑過勞猝死 「底層人民拿命換錢」論引發網民憤怒 連央視都批評

專攻內地三四線城巿消費群、於2018年在美國納斯達克上巿的電商平台拼多多（美：PDD），近日傳該公司有員工懷疑過勞猝死，引起廣泛關注。上周日（３日）內地社交媒體脈脈有用戶發帖，指在新疆的好朋友，在拼多多工作凌晨一點半下班路上猝死，繼而控訴該公司沒有人敢出來說一句話，「這到底是什麼鬼公司？」

正當不少網友懷疑事情真偽，有人在問答網「知乎」向網友提問如何看待網傳拼多多員工加班後猝死一事？有網民發現拼多多的官方賬號回應此事：「你們看看底層的人民，哪一個不是用命換錢，我一直不以為是資本的問題，而是這個社會的問題，這是一個用命拼的時代，你可以選擇安逸的日子，但你就要選擇安逸帶來的後果。」

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這不僅證實公司確有員猝死，更引發網民憤怒，被指回應「冷血」。半小時後該回應被刪，但早已被網友截圖並轉發，在微博上「拿命換錢是當今職場常態嗎」話題點擊量逾２億次，有人更籲停用該公司App，演變成公關災難。４日晚央視新聞也批評「不能讓奮鬥變了味」，內容指「幸福是奮鬥出來的，但奮鬥不只靠激情，也要講效率，切不能演變成『拿命換錢』。讓員工少熬夜、不透支，用人單位嚴格規範勞動保障、相關部門加強監管，保護好奮鬥者同樣重要」。

拼多多當晚在官方微博發聲明，證實有23歲張姓女員工離世的消息，但否認曾在「知乎」網站上作官方回應，指該回應是來自一名姓李的合作供應商員工，該員工忘記退出已登陸的拼多多官方賬號，用自己的個人手機發布該回應，並指該回答「不代表任何拼多多的官方態度。」現時上海勞動有關部門已對該公司的勞工情況進行調查。

周一(4日)拼多多收報166.78美元，跌6.13%。

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責任編輯：鄭靜珊