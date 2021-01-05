【農曆新年2021】九龍東皇冠假日酒店推出外賣盆菜　二人用低至$538

今個農曆新年，相信仍受疫情陰霾影響，無法外出用餐。香港九龍東皇冠假日酒店裏的紫粵軒推出外賣盆菜，低至538元。

【農曆新年】太古城中心利是封配Instagram濾鏡遊戲 港鐵5大商場推3D立體利是封

該外賣盆菜選用16款上乘食材，包括原隻8頭蠔皇鮑魚、鮑汁扣花膠、濃汁扣海參、日本宗谷瑤柱、茄汁香煎大蝦、紅酒燴沙井蠔、紅炆花菇等。而貴妃雞及蠔皇鴨掌均為自家的出品；手打鯪魚球更為功夫之作，每日新鮮炮製。

盆菜採用高質輕巧玫瑰金不銹鋼煲，明火及電磁爐適用。醬汁另以膠盒盛載，先將南乳鮑汁加熱，然後倒入盆菜內再加熱。

▲ 二人用盆菜

▲ 六人用盆菜

現時更有網上預購優惠，節省高達100元。訂購連結：http://bit.ly/TYHPoonChoi

顧客需於領取前最少24小時前預訂盆菜；每日限量供應80盆。同時，亦需盡早預訂領取日期，先到先得。

領取日期 二人用盆菜（網上訂購價格） 六人用盆菜（網上訂購價格） 2021 年 2 月 8 日前及 2 月 15 日至 28 日 $538 $1,588 2021 年 2 月 9 日至 14 日 ( 年廿八至年初三 ) $588 $1,688

【2021展望】零售店改變營業時間 月薪不變員工影響較微

【BNO移民】英國餐飲業一年內裁減3萬職位 急增163%

責任編輯：葉泳珊