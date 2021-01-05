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傳蘋果或採用GaN技術　推出自家氮化鎵充電器

科技 19:15 2021/01/05

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日前有消息指，蘋果（Apple）可能會在未來的USB充電器中，採用GaN技術。

近期不少USB充電器都會採用氮化鎵（GaN）半導體製成，有指GaN轉換效率高且耗能小，可製造出體積更小、功率更高的充電器。日前就有消息指，蘋果（Apple）也可能會在未來的USB充電器中，採用GaN技術。

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據台灣傳媒DigiTimes引述消息人士指，蘋果正準備推出一款更細更輕的USB-C快速充電器。報道指，其合作夥伴台積電將提供GaN-on-Si晶片給全球唯一氮化鎵（GaN）半導體公司Navitas，氮化鎵功率IC就是由納微公司第一個推出的，目前可以提供24W至最高300W的快速充電器。

不過，現階段有關使用氮化鎵的USB-C充電器的資料不多，預估將會比現時的充電器體積更小，減少大約35%。而其重量亦會更輕，充電效率也會更好。Navitas的GaNFast解決方案廣受廠商歡迎，小米和Aukey均有採用他們的技術，而且充電功率可高達300W。

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對於蘋果即將打造新世代USB-C充電器的消息，著名分析師郭明錤其實早在去年12月也曾提過類似的資訊。郭明錤預測指，蘋果在2021年將會推出2至3 款新的充電器產品，當中包括採用GaN技術的快速充電器。而在過去數年推出過的多款充電器中，部份後來卻出現無法對應近期發表的MagSafe無線充電裝置。因此，改用GaN技術將有望簡化充電器的產品線，並提供更佳的連接和充電效果。

責任編輯：施雯雯

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