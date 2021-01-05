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【大行報告】大和下調中銀航空租賃目標價至68元 料非經常性損失超預期

股樓投資 19:00 2021/01/05

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中銀航空租賃（02588）昨日（4日）發盈警，指去年新冠疫情及全球旅行限制，對航空公司產生重大不利影響。大和今發表報告稱，中銀航空租賃下半年的非經常性損失或將超過預期，集團早前發盈警，預計其截至去年底止年度的稅後淨利潤，將較2019年度降低25至30%之間，低於該行預計下降16%的預期。

中銀航空租賃今日無升跌，收報63.7元。中銀香港則升1.67%，收報24.4元。

【大行點睇】內地市場消費復甦 花旗首選6大內需股 詳情請按【見下頁

該行認為，關鍵因素或者是由於公司的一次性項目，包括減值費用和規定，而上半年波音737 MAX停飛，以及航空租賃租金延遲等負面影響，可能已經擴展至下半年。該行表示，對中銀航空租賃（02588）維持「持有」評級，但將目標價由70元，下調至68元。

另一方面，中銀香港（02388）出售部分其持有的挪威航空股份，應導致投資損失。該行認為，基於飛機或有交付延遲的可能性，在調低2020至2022年中銀航空租賃的每股盈利3至4%後，該行預計今年申報的每股盈利將按年下跌27%，低在低基數調整下，期內調整後淨利潤將增長19%。

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記者：溫藹紅

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