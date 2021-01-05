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98歲全球最忠心員工逝世 二戰前起服務同一律師樓84年

股樓投資 19:46 2021/01/05

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全球最忠誠的員工John Burns於上周離世，享年98歲。在1936年，年僅14歲的他通過了英語及數學測試，加入位於蘇格蘭愛丁堡的律師樓 Laird & Wilson Terris，並曾擔任公司信差、收銀員及法庭傳遞員（Legal messenger）。除了在二戰期間因兵役短暫離職外，他一直在該律師樓服務84年。直至逝世前，他仍為公司處理法律文件。

【英國疫情】約翰遜宣布第三度全國封城抗疫　直至2月中旬

全球最忠誠員工（見圖）

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John Burns在同一公司的服務時間，比現時世界紀錄保持者、來自巴西的Walter Orthmann長，後者曾在同一公司服務81年85日，但由於二戰期間，他曾加入英國皇家空軍，並在西非服役，令他未能打破該世界紀錄。

另以為這位長命打工仔只會埋頭工作，據他兒子所指，他生前每星期也會到酒吧喝兩大杯啤酒，又曾試過在90歲高齡時，在孫兒的慫恿下爬上當地一座名為亞瑟王座（Arthur's Seat）的著名山丘。

他19歲的孫兒指，祖父從不想變老，而且永遠都保持樂觀，只是近日疫情之下，他惟有放下日常工作，並提出退休，但公司仍未完成處理他的退休申請便已離世。

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撰文 : 林展鋒

退休 疫情 啤酒 律師 巴西 愛丁堡 英國 蘇格蘭 空軍 服務

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