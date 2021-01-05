【上車攻略】業主趕移民　低市價放盤吸客　上車客大膽講價　再平20萬

最近一年，屢有業主賣樓移民，部分業主為求盡快套現，放盤叫價更低於市價。雖然此類放盤不多，但只要留意到，隨時可以「慳一筆」，以筍價上車。中原楊琦睿說，荃灣荃德花園A座低層H室，實用面積306平方呎，兩房間隔，享園景，原業主計劃移民，最近叫價445萬元放盤，稍低市價，即吸引上車客睇樓，並即場洽購，終減價20萬元，以425萬元易手，實用呎價13,889元，較同類單位市價低約7%。

假如承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要42.5萬元，月供15,113元，壓力測試下的最低每月入息要求則約36,197元。代理續說，原業主於2012年9月，以228萬元購入單位，持貨約8年，現帳面賺197萬元，物業期內升值約86%。

代理說，荃德花園是荃灣區熱門上車屋苑之一，深受上車客及家庭客追捧，新一年開始短短5天，屋苑已錄3宗成交，追平上月全月成交量。資料顯示，荃德花園位於荃景圍208號，於1986年3月入伙，共有5座大廈，提供1,232個單位，實用面積由287平方呎起，至最大341平方呎。事實上，荃景圍一帶有不少上車盤，樓價更不用500萬元。

延伸問題【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所【下一頁】

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