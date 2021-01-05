Twitter收購美國Podcast初創　Breaker將於1月15日停止服務

▲ Twitter宣佈收購美國播客（Podcast）初創Breaker，以協助發展自家Twitter Spaces平台服務。

最近，社交媒體Twitter宣佈收購美國播客（Podcast）初創Breaker，以協助發展自家Twitter Spaces平台服務。據悉，Breaker程式將於1月15日終止服務，目前Twitter尚未透露是次的收購價格。

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美國初創Breaker公司成立僅4年，總部設於三藩市。用戶可透過旗下手機程式收聽Podcast，並在社交平台分享喜愛的Podcast節目。據外媒報道，最近Twitter正式收購Breaker，該款程式將於1月15日停止服務。Breaker行政總裁Leah Culver表示，未來會正式加入Twitter，負責協助Twitter Spaces平台開發及優化工作。據了解，Twitter於去年12月份，曾公開測試Spaces功能，允許用戶可進行即時語音對話，相信該功能會在短期内推出。

近年不少科企積極收購Podcast初創，以開拓相關業務。較早前，亞馬遜（Amazon）以3億美元（約23億港元）收購Wondery初創，為旗下Amazon Music服務增加競爭力。另外，去年Spotify以2.35億美元（約18億港元）價格，收購Podcast平台Megaphone。

責任編輯：李寶如