  • 19°C
香港時間 : 2021105日 (二) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Twitter收購美國Podcast初創　Breaker將於1月15日停止服務

科技 19:45 2021/01/05

分享：

Twitter宣佈收購美國播客（Podcast）初創Breaker，以協助發展自家Twitter Spaces平台服務。

最近，社交媒體Twitter宣佈收購美國播客（Podcast）初創Breaker，以協助發展自家Twitter Spaces平台服務。據悉，Breaker程式將於1月15日終止服務，目前Twitter尚未透露是次的收購價格。

<<Netflix為Android版本加入新功能　可將節目當 Podcast收聽

<<【美國大選】Twitter在特朗普帖文加上新標籤　強調拜登當選美國總統

美國初創Breaker公司成立僅4年，總部設於三藩市。用戶可透過旗下手機程式收聽Podcast，並在社交平台分享喜愛的Podcast節目。據外媒報道，最近Twitter正式收購Breaker，該款程式將於1月15日停止服務。Breaker行政總裁Leah Culver表示，未來會正式加入Twitter，負責協助Twitter Spaces平台開發及優化工作。據了解，Twitter於去年12月份，曾公開測試Spaces功能，允許用戶可進行即時語音對話，相信該功能會在短期内推出。

近年不少科企積極收購Podcast初創，以開拓相關業務。較早前，亞馬遜（Amazon）以3億美元（約23億港元）收購Wondery初創，為旗下Amazon Music服務增加競爭力。另外，去年Spotify以2.35億美元（約18億港元）價格，收購Podcast平台Megaphone。

責任編輯：李寶如

相關文章

【錯失良機】Elon Musk Twitter大爆　曾接觸蘋果將Tesla賣盤被拒
2020/12/23
【錯失良機】Elon Musk Twitter大爆　曾接觸蘋果將Tesla賣盤被拒
【美國大選】Twitter在特朗普帖文加上新標籤　強調拜登當選美國總統
2020/12/21
【美國大選】Twitter在特朗普帖文加上新標籤　強調拜登當選美國總統
串流直播程式Periscope使用率低　Twitter擬於明年3月關閉服務
2020/12/16
串流直播程式Periscope使用率低　Twitter擬於明年3月關閉服務
【社交平台審查】Twitter「錯手」對特朗普帳戶設限　曾禁用戶轉貼Trump選舉爭議推文
2020/12/13
【社交平台審查】Twitter「錯手」對特朗普帳戶設限　曾禁用戶轉貼Trump選舉爭議推文
智能服務 社交平台 收購 行政 編輯 三藩市 美國 SPA Amazon Twitter

下一篇文章

傳蘋果或採用GaN技術　推出自家氮化鎵充電器
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【時代終結】Adobe Flash停止支援　官方建議用戶盡快移除
【時代終結】Adobe Flash停止支援　官方建議用戶盡快移除
【華為新機】華為P50系列手機外形曝光　將採用3款不同尺寸型號
【華為新機】華為P50系列手機外形曝光　將採用3款不同尺寸型號
【TikTok捱告】涉違反個人資料保障法　Tiktok遭12歲女童控告
【TikTok捱告】涉違反個人資料保障法　Tiktok遭12歲女童控告
【每日焦點】Galaxy SmartTag或於1月14日亮相　傳歐版Galaxy S21續航將大幅提升
【每日焦點】Galaxy SmartTag或於1月14日亮相　傳歐版Galaxy S21續航將大幅提升
【2021科技趨勢】Amazon技術總監：8大科技預測　現實世界與數碼世界漸融合
【2021科技趨勢】Amazon技術總監：8大科技預測　現實世界與數碼世界漸融合