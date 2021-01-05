【異動股】圓通國際發盈喜 去年料多賺逾6倍 全日股價飆升32%

圓通國際（06123）公布，料2020年度的收益及純利最少上升6倍，主要是受疫情下提供包機服務，以及航空倉位需求所推動。此外，集團於2019年亦曾錄得一筆虧損商譽減值虧損。今日圓通股價飆升32.5%，收報6.2元，成交3.2億元。

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圓通國際指，歐美爆發疫情後健康及醫療用品需求大增，受惠於海外子公司業務往來，及海外貨運代理業務合作夥伴的業務網絡，集團大量提供包機業務。而且疫情下空運航班量大減，因長期與航空公司合作及保持良好業務關係，所以集團能獲得倉位保障以滿足客戶需求。

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另外，於2019年度，集團收購翼尊國際貨運代理（上海）有限公司所產生的商譽及無形資產減值虧損約為2000萬元，2020年度則無相關虧損。

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