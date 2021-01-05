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【台積電TSMC】台積電應日本政府邀請　傳於東京建合資封裝測試廠

股市 18:26 2021/01/05

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台積電傳將於東京設廠。

台灣傳媒引述消息透露，在日本政府的極力邀請下，台積電（美︰TSM，台︰2330）將與日本經濟產業省成立合資公司，在在東京設立一座先進半導體封裝測試廠，雙方將以各出資一半。報道稱，有關設廠計劃將在近期簽訂合作備忘錄後對外宣布，新工廠將是台積電在台灣以外設立的第一座封測廠。

報道亦引述台積電回應指，將在1月14日召開法人說明會，現在不便回應。

封裝（Package）及測試（Test）是晶片生產主要程序之一。封裝是指在電路刻製完成後，利用塑膠、陶瓷或金屬將晶片的外殼包裝起來，以保護晶片內部電路。封裝的材質主要關乎成本與散熱的效果。

在封裝前及完成封測後，亦要進行測試以飾走不能正常運作的瑕疵品。

PS5熱賣令台積電產能增加，詳見【下一頁】

分析稱，台積電先進封裝測試主要以智能手機與數據中心等為主，客戶包括蘋果與AMD等公司。惟日本有關需求相當有限，台積電在日本設先進封測廠與實際市場需求有差距。

台積電將以何種方式和日本政府合作、克服營運成本高的難題，將會是市場焦點。

【台積電TSMC】台積電股價破頂　外媒料上季資本開支達破紀綠200億美元

【中芯國際】晶片代工錄近10年最快增長料創新高 台積電TSMC市佔54%、中芯佔5%

編輯︰侯景成

經濟 台灣 東京 AMD 台積電

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