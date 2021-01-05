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【新冠疫苗】又話零確診？北韓申請獲取免費新冠疫苗

環球社會熱點 18:35 2021/01/05

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新冠肺炎疫情下，各國都爭相搶奪新冠疫苗。雖然北韓一直宣稱「零確診」，但仍與爆疫國家般渴求新冠疫苗。美國《華爾街日報》報導指，北韓向全球疫苗免疫聯盟（GAVI）提交申請希望取得免費新冠疫苗，同時亦聯絡多個歐洲大使館，尋求獲取新冠疫苗的方法。

北韓據報買俄羅斯疫苗 金正恩料不會接種 【下一頁】

GAVI與世衛（WHO）等組織推出一項新冠狀肺炎疫苗實施計劃（AMC），由發達國家出資向92個低收入國家無償提供新冠疫苗。GAVI透露，於最後一個月合共收到86個低收入國家申請書，包括北韓亦已提交申請。

報道亦引述消息人士指，北韓於最近數周曾接觸多個歐洲大使館，以諮詢取得新冠疫苗的方法。

南韓外長質疑非零確診 金與正：需付上代價 【下一頁】

根據世衛數據顯示，北韓至今對11,707人進行新冠病毒檢測，接近一半的4,275人出現嚴重的急性呼吸道感染或流感等疾病，當中過萬人需接受隔離，但堅稱無人確診。

北韓領袖金正恩早前呼籲所有北韓人民需群起對抗新冠病毒，並封鎖邊境及禁止外地旅遊。上周官媒更警告新冠病毒出現變種，敦促人民保持高度戒備。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：郭麗明

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