【營人物語@iM網欄】多喝花茶好處多 但切記勿被神化了的功效欺騙

因疫情而來的限聚令，我與Doris的晚飯之約改為下午茶；在悠閒的週末，與好友在咖啡店品嚐蛋糕和咖啡，談笑風生，不亦樂乎。

Doris看著餐牌，突然說道：「最近在網上看到一篇文章，說花茶有助瘦身，我想我也要多喝花茶，減掉聖誕假期囤積的肥肉！」

我笑著糾正她：「飲用花茶並不會直接減走身上的脂肪，只是花茶屬無糖、無卡路里飲品，以它代替其他高糖飲品如果汁、汽水等，相對可減少熱量攝取；另外，飲用花茶可補充身體水份，水腫情況改善了，或因此令人誤以為花茶有助瘦身。」

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Doris再追問：「那篇文章還提及花茶各有特別功效，玫瑰花、枸杞子、金盞花可有助調節內分泌失調......。」

我苦笑說：「雖然曾有研究指某些花類或有醫學功效，但它們只屬小型且初步的研究；沖泡花茶只用上少許份量的花，我們亦不會直接連花吃掉，所以那些所謂的功效，未能對我們身體帶來明顯作用。」

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「然而，一些含茶葉的花茶，尤其綠茶含豐富抗氧化物 — 兒茶素，研究顯示兒茶素有抗氧化、保護心臟、抗癌、抗衰老等作用，的確對身體有益處。」

我再補充：「花茶中的營養素如維他命C、抗氧化物等遇高溫會容易破壞；沖泡花茶時，建議使用溫水或以冷水浸泡，可保留更多營養成份。」

Doris回應：「原來飲茶也大有學問！近來天氣轉冷，黑糖薑母茶可幫助補血及保暖嗎？」

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薑的確可驅寒保暖，但黑糖並沒有補血功效，一般黑糖薑母茶的糖含量亦十分高，過量飲用容易增磅；不妨嘗試以純薑茶加上代糖或一茶匙砂糖調味，帶點甜味之餘，亦不怕攝取太多熱量！」

Doris興奮地提議：「剛才我見商場新開了一家專賣花茶的商店，稍後我們一起去逛逛吧！」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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