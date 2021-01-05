【ET講股通】孫運喜：大翻身 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

港股低開後一度跌逾300點，恒指全日倒升177點，收報27649點。大市成交甚活躍，錄得2,150億元。恒指戲劇性回升，主因騰訊 （00700） 升1.9%，中移動 （00941） 升5.1%；惟阿里 （09988） 續跌2%。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，紐交所突然轉軚，指無計劃將3大中資電訊股除牌，帶動該板塊大翻身，令大市轉跌為升。

中港股技術走勢俏 慎防外圍風險

展望後市，港股向好機會較大。首先，市場氣氛利好，憧憬在美國總統快換人下，美國商界對華示好。其次，技術走勢亦偏好，上證指數連續兩日企穩在大型三角形之上，有條件再升300點，利好中資股。恒指亦連日破頂，升勢暫未見扭轉迹象。

不過，慎防外圍風險再起。美股昨晚破頂後調頭回軟，道指跌近400點，即市一度失守上升軌，陰陽燭呈「穿頭破腳」。跌市主要受累喬治亞洲參議院議席的第二輪投票，若兩席最終落入民主黨之手，拜登將更易出招打擊科網股及向富人徵稅，美股壓力或增，環球科技股亦恐將受累

高息股留意港鐵 新經濟股揀網易

展望今年投資主題：一、中國資產市場黃金十年；二、炒疫後復甦，特別是受疫情打擊的板塊；三、高息股追落後，如內地公路股、香港高息股。

依照上述方向，可留意航運股中的落後股中遠海發 （02866） 、中移動、港鐵 （00066） 、煤氣 （00003） 。新經濟股方面，可留意乍現突破的網易 （09999） 。

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