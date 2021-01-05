【阿里巴巴股價】高盛：阿里巴巴估值吸引抵銷監管不利　最熊情景都值251元

▲ 高盛認為，即使在最熊情景下，阿里巴巴股價仍值251元。

阿里巴巴 （09988） 未走出監管陰影，股價仍反覆，今日全日跌2%，收報223元，成交78億元。高盛表示，阿里巴巴自去年10月底股價已回調逾兩成，儘管監管收緊料持續至2021年，但浙江省監管當局已完成對阿里巴巴潛在壟斷行為的現場調查，短期內監管憂慮將稍為紓緩。高盛續指，長期而言，相信投資回報率（ROI）依然是商家選擇平台的決定性因素，阿里巴巴具有優勢。

高盛稱，檢視與阿里巴巴電商、金融科技業務相關的規定後，尤其是涉及「二選一」等壟斷行為的相關規定，相信影響可控。參考過往對線上遊戲、線上教育的監管，監管周期大概會持續6至8個月，且長期增長未見受損。

阿里巴巴及螞蟻集團遭監管調查時間表

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

高盛在報告中也作出最熊情景假設：1）阿里巴巴2022財年廣告和佣金收入由按年增長22%變為倒退1%，核心商業業務的估值由現時的18倍跌至10倍；2）金融科技業務對標傳統金融機構、貸款餘額因平台GMV（成交額）增長放緩而下降；3）內地監管部門可能開征數字稅，而令阿里巴巴全綫業務的稅率增至25%。即使在該種情景下，高盛估算阿里巴巴股價依然值251元，較今日收市價有13%的潛在升幅。

高盛續指，阿里巴巴目前估值處於歷史低位，加上阿里近期宣佈擴大股份回購計劃至100億美元，料短期內將為股價提供支持。高盛對阿里巴巴看法仍正面，認為阿里的發展方向符合中國內需拉動增長的長期目標，在基本情境下對阿里巴巴的352元目標價維持不變，並維持「買入」評級。

相關文章：

【阿里巴巴股價】內地據報排查螞蟻集團投資初創 若涉不正當競爭或令退股

【阿里巴巴股價】阿里巴巴旗下蝦米音樂2月停止服務

編輯：陳健婷