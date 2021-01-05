政府將大機會延長禁令至農曆新年 陳肇始：「不排除限制家庭聚會」

政府昨日（4日）宣布，由於本地疫情放緩速度慢，將延長現有防疫措施，包括禁堂食，以及現聚令兩周至1月20日。同時陳肇始表示，預料農曆新年前放寬機會不高。

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陳肇始今日（5日）在電台節目呼籲市民不要跨家庭圈聚會，減低傳播風險，另外不排除針對家庭聚會的措施。她聲言理解，如在家都要被監管，不少市民會認為措施過分嚴厲，強調政府會密切留意情況。

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最後局長亦稱，知道市民有抗疫疲勞，但希望市民協力，「如果新年前疫情受控，會更加開心。」至於是否須完全「清零」，抑或疫情受控即可放寬，她無正面回應，但強調疫情受控是最重要，會繼續評估情況。

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責任編輯：翁嘉陽