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政府將大機會延長禁令至農曆新年 陳肇始：「不排除限制家庭聚會」

環球政經 18:07 2021/01/05

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政府昨日（4日）宣布，由於本地疫情放緩速度慢，將延長現有防疫措施，包括禁堂食，以及現聚令兩周至1月20日。同時陳肇始表示，預料農曆新年前放寬機會不高。

【新冠肺炎】美國現首宗新冠變種病毒個案 患者未有外遊紀錄恐已現社區傳播：【下一頁

陳肇始今日（5日）在電台節目呼籲市民不要跨家庭圈聚會，減低傳播風險，另外不排除針對家庭聚會的措施。她聲言理解，如在家都要被監管，不少市民會認為措施過分嚴厲，強調政府會密切留意情況。

【新冠肺炎】再有檢疫人士「逃脫」？ 一女子北大嶼山醫院檢疫期間失蹤：【下一頁

最後局長亦稱，知道市民有抗疫疲勞，但希望市民協力，「如果新年前疫情受控，會更加開心。」至於是否須完全「清零」，抑或疫情受控即可放寬，她無正面回應，但強調疫情受控是最重要，會繼續評估情況。

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責任編輯：翁嘉陽

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