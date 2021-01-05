【農曆新年】太古城中心利是封配Instagram濾鏡遊戲　港鐵5大商場推3D立體利是封

▲ 太古城中心將推出「幸福玩樂」利是封套裝，港鐵5大商場則推3D立體設計的利是封套裝。（太古城中心及港鐵提供圖片）

農曆新年將至，不少人希望收到滿滿的祝福。太古城中心將於1月28日至2月26日打造「新春好意求」主題活動，設近9米闊的祈願全景體驗，更推出「幸福玩樂」利是封套裝，4款現代復古風格設計的利是封配上大熱Instagram濾鏡遊戲，集傳統與科技於一身。

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顧客於1月28日至2月11日，於太古城中心以即日電子貨幣消費滿1,200元或以上，及成功登記成為LIVE+會員或出示LIVE+會員咭，即可換領「幸福玩樂」利是封套裝2套及MOViE MOViE Cityplaza電影換票証一張；消費滿其他指定金額，更可換領利是封及其他豐富禮品。

大派利是封的豈止太古城中心，港鐵5大商場德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街，將於1月22日至2月11日推出「花開蝶舞．門迎喜慶」利是封套裝，印有不同賀年3D立體設計圖案，只需登記成為MTR Mobile App用戶，於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城或連理街消費，即可以1,000 MTR分換領利是封乙套（共8封），每人每天限換2套。

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責任編輯：朱悅瀅

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