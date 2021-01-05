騰訊金融學院首辦線上線下金融科技比賽　助培育本地專才

▲ 騰訊金融學院（香港）最近成功舉辦首個線上線下騰訊金融學院金融科技比賽。

騰訊金融學院（香港）最近成功舉辦首個線上線下騰訊金融學院金融科技比賽。該比賽由騰訊金融學院（香港）主辦、Fusion Bank和WeChat Pay HK協辦，並獲金管局及科技園公司合辦的金融+科技創新協作平台的支持。

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騰訊金融學院金融科技比賽不僅為參賽學生提供展現創意思維的平台，同時邀請多位業界提供多元化培訓，及提供賽後加入孵化項目的機會，培養學生的創新及應用能力。而今次勇奪冠亞季軍的團隊，分別來自香港中文大學、香港科技大學和香港大學。除現金獎勵外，得獎隊伍更有機會加入科技園公司的前期培育「STEP計劃」，進一步研發產品構思，為踏入創業領域打穩基礎。

創新及科技局副局長鍾偉强擔任決賽主禮嘉賓時表示，香港特別行政區政府提供大量資源，幫助年輕人實現夢想和發展潛能。同時，亦需要與不同的優良企業攜手合作，例如騰訊，借助企業所提供豐富的資源，如客戶網絡及渠道等。

騰訊副總裁、Fusion Bank董事長、騰訊金融學院（香港）院長賴智明表示，疫情加快全球各地推行數碼化發展，樂見學生在騰訊金融學院金融科技比賽中大放異彩。隨着大灣區蓬勃發展，人才培育對於支持行業的可持續發展尤為重要。

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本年度的騰訊金融學院金融科技比賽共吸引了超過60隊來自粵港澳大灣區內大學的隊伍報名參加。各個得獎項目及APP/應用程式原型均展示推動金融互聯互通和普惠金融的嶄新觀點，令一眾評委留下深刻印象。評委們認為得獎項目注入了新一代年輕人的思維，並緊貼大灣區未來發展趨勢，具備足夠的發展潛力。

責任編輯：施雯雯