▲ 【美國大選】特朗普任期last day 據報飛往蘇格蘭渡過

美國大選結果塵埃落定，民主黨的拜登成為美國候任總統，但總統特朗普遲遲未肯認輸。外界一直關注，特朗普會否出席拜登就職典禮。英媒報道指，特朗普選擇在拜登就職典禮前一日，飛往蘇格蘭。

英國《衛報》報道指，格拉斯哥普雷斯特威克機場 （Glasgow Prestwick Airport）已經接獲通知，一架美國軍方的波音757客機會在拜登就職典禮前一日（19日）抵達該機場，該飛機過去曾乘載特朗普。報道指，機場距離特朗普在蘇格蘭的高爾夫球度假村Trump Turnberry並不遠。

美國白宮至今尚未公布，特朗普會否出席拜登的總統就職典禮，以及特朗普該天的行蹤。

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美國新聞網站《Axios》早前引述消息報道指，特朗普會拒絕出席拜登就職典禮，並為了搶拜登就職典禮的收視，設計了一場隆重的離開白宮儀式。

而The Daily Beast早前則報道指，特朗普有意在拜登就職典禮當日舉辦活動，宣布2024年再選總統。據悉特朗普認為拜登為人沉悶，故傳媒將會關注自己更多，而當日宣布再選，將可令自己未來4年繼續成為焦點。

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如特朗普拒絕出席拜登就職典禮，將成為美國史上第四位拒絕出席繼任者就職典禮的總統。

責任編輯：林嘉莉