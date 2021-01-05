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【上車攻略】趁業主換樓　買家再用誠意搭夠　業主終肯減價　低市價3%沽

股樓投資 17:41 2021/01/05

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踏入新一年，雖然經濟前景未明，惟買家仍到處睇樓，冀樓價回升前入市。中原地產馬斯力說，天水圍受惠於屯赤隧道通車，近期睇樓量急升三成，其中栢慧豪園本月短短5日，錄得4宗成交，已經超越上月全月紀錄。

馬斯力說，天水圍栢慧豪園6座高層A室，實用面積494平方呎，兩房間隔，原叫價620萬元，終累減30萬元，以590萬元易手，實用呎價約11,943元，低市價約3%。

馬斯力續說，買家為區內分支家庭，心儀上址景觀開揚，見價錢吸引，迅速購入自用。據了解，原業主於2008年2月，以200.4萬元買入單位，最近已購入新樓換樓，見買家有誠意，故願意減至略低市價出售。雖然業主低市價賣樓，但帳面仍賺389.6萬元，物業期內升值約1.9倍。

【買樓理財】參考近期成功個案　看疫市上車講價技巧

延伸閱讀【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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