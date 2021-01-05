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【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主

股樓投資 17:28 2021/01/05

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距離農曆新年仍有一個多月的時間，不少業主希望趁新年前出貨，同時準買家希望在農曆年前入市，二手市場交投活躍起來。一名睇樓多時的上車客也趁現在業主仍具議價空間，加快入市步伐，成功購入葵涌月海灣。

利嘉閣地產首席聯席董事陳志傑表示，該行新近促成葵涌月海灣2座高層C室的二手成交，單位實用面積約412平方呎，為兩房間隔，座向東南，望開揚景觀，亦能遠眺碼頭海景。

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單位由去年9月放盤，原業主開價720萬元，至近日以650萬元成功沽出，累減70萬元或約9.7%，折合實用面積呎價約15,777元。

陳志傑表示，買家為區內上車客，睇樓約大半年，已睇多區地方，但因疫情反覆影響買樓心態。買家早前曾錯失機會，今次再嘗試，加上單位屬屋苑優質戶，很少放盤，因此睇樓後考慮一段時間，便決定大幅議價，最終成功購入單位。

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據悉，原業主於2003年8月，以約156.8萬元購入上述單位，持貨17年，現轉手帳面獲利約493.2萬元，物業升值約3.1倍。上述為月海灣本月首宗二手成交，屋苑現時放盤量約10個，叫價由630萬元起。

樓齡19年的月海灣，位處葵涌葵聯路，物業建於半山，地勢較高，即使是低層戶的景觀也十分開揚，高層單位更居高臨下俯瞰遠海景。屋苑規模不算大，兩幢住宅提供372個單位，受年輕上車客歡迎。屋苑另一個亮點，是自設的會所，設施齊備，如戶外泳池及緩跑徑，也設有健身室、桑拿浴室及桌球室等。但位置而言，屋苑較為「吊腳」，居民可乘坐提供的穿梭巴士往來葵芳站，屋苑附近設有專線小巴及巴士站來往港鐵站、荃灣及大角咀等，出入尚算方便。居民如要購物，可前往毗鄰的葵盛西邨，該處設食肆及超市等，或乘車前往新都會廣場或葵涌廣場。

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記者：陳詠妍

 

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