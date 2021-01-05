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【Bitcoin】比特幣價格飆升　專家：背後3大網絡安全危機

科技 17:30 2021/01/05

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Bitcoin價位猶如過山車，專家就呼籲，要小心企業與個人電腦的資訊安全，或引來黑客空群出動。

Bitcoin（比特幣）升勢在2021年加劇且屢創新高，Bitcoin市值一度升至5,600億美元，即每個Bitcoin約34,000美元，整體市值更一度擠下台積電名列全球第9，僅次於Apple以及Tesla等。唯目前又跌回30,000美金左右。Bitcoin價位猶如過山車，專家就呼籲，要小心企業與個人電腦的資訊安全，或引來黑客空群出動。

台灣安侯建業加密資產小組主持人謝昀澤表示，以過去的經驗觀察，Bitcoin價值激增，同時也會增加企業、個人電腦資訊安全風險程度，並主要有3大風險。

＞＞＞【資料外洩】美電訊商T-Mobile客戶資料庫遭入侵　洩露約20萬名用戶數據

＞＞＞【網絡安全】金魚缸或成網絡漏洞　專家：銀行需加強網絡透明度

一）首先是被挖礦。即使比特幣的挖礦獎勵數量，有隨時間逐量減半的機制，但因近期的幣值大漲，反而使得挖礦總報酬較一年前不減反增，讓一些網路上防護力較差的主機，在不知情下被駭客集團入侵成為「免費挖礦機」。

二）其次是被綁架。比特幣付款具高匿名性，亦不易被越趨嚴格的全球反洗錢（AML）機制察覺，因此趁幣值大漲時，駭客集團趁機入侵，並加密個人或企業的重要檔案，索取高額解密贖金。

三）最後則是被攻擊。由於Bitcoin幣值飆升，也迎來了交易的熱潮，此時存放在比特幣交易所線上錢包中的熱錢大增，更是黑客出手攻擊的好時機。

Bitcoin市值一度升至5,600億美元，即每個Bitcoin約34,000美元，整體市值更一度擠下台積電名列全球第9，僅次於Apple以及Tesla等。唯目前又跌回30,000美金左右。（法新社圖片）

正確網絡安全意識成關鍵

安侯數位智能風險顧問公司副總經理林大馗認為，遠距辦公與Bitcoin大漲等特殊現象，加劇全球資訊安全風險，例如美國國土安全部於近期緊急通報管理軟件Solarwinds，於特定版本遭植入惡意程式，不僅影響政府運作，更有多家科技巨擘及網絡安全公司被入侵。另外像是越南國家政府憑證中心的官網下載程式，也遭黑客置換為惡意程式，而台灣更有多家科技大廠，自10月起就陸續遭到網絡綁架。

林大馗指出，企業或個人要避免成為Bitcoin大漲的間接受災戶，除了防毒防黑客的各式配備外，首要的擁有網絡防護正確意識。例如良好檔案備份習慣，減少不必要的網絡數碼足跡，如以公司電郵註冊電子商務購物、社交媒體等，可以降低被黑客入侵以及被綁架等網絡攻擊風險。其次，亦要隨時監控電腦的效能與連線，迅速找出潛伏的挖礦程式，或盡量以安全的冷錢包儲存虛擬貨幣，也可以避免交易所被攻擊的損失。

＞＞＞【數碼資產】專家：疫情加速亞歐央行試驗數碼貨幣

責任編輯：李彥煒

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