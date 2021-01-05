【港股追蹤】乳業龍頭罕有集體加價　留意5隻相關概念股份

據海通證券稱，伊利，蒙牛(02319)的基礎白奶產品元旦後漲價3至5％，為多年罕見，相信有關漲價將預示行業競爭趨緩、產品需求向好。太平洋證券亦表示，白奶類消費旺盛；酸奶和乳飲料快速恢復，2021年乳業或將迎全面性高景氣。

結合下游乳製品的品類趨勢以及上游奶牛存欄，以補欄的情況來看，太平洋證券表示，明年生鮮乳總體將保持增長趨勢：

1，本輪生鮮乳的價格上漲，動因主要是下游需求驅動，目前白奶類產品需求增加的趨勢還在強化。

2，受疫情影響，海外引種補欄的嚴重增加，並且牛隻的引入成本增長幅度巨大，上游擴產的周期及節奏受到干擾。

綜上所述，下游需求的增加導致生鮮乳的價格上漲超預期，且短期補欄嚴重增加，成本增長趨勢可能會繼續延續。需求更好的情況下，成本轉移的邏輯有利乳業股。

太平洋證券判斷，年底和明年的銷售環境有望持續優化，促銷也有望重歸理性，毛銷差將得到明顯的改善。整體行業分析，乳企白奶類產品的市場份額大，目前不具備價格戰的基礎；酸奶和乳飲料品類今年整體的盈利水平較差，在需求邊際改善的基礎上更多地會尋求盈利 能力的修復。而地方乳企，因為成本端的控制和對沖能力相對弱一些，在成本持續增長的趨勢下，也會選擇更好的地維護價盤，保障利潤。

綜上，在需求和成本上下游兩端的共同作用下，乳製品的銷售環境逐步優化，促銷重歸理性，價格恢復到更好的位置，盈利能力改善，2021年乳業促進迎來全面性的高景氣。

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