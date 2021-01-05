【BNO移民】英國餐飲業一年內裁減3萬職位　急增163%

▲ 英國就業市場亦受拖累，餐飲業去年流失近3萬個職位，按年急增163%。（法新社圖片）

新冠肺炎蔓延全球至今一年，環球經濟大受打擊。英國就業市場亦受拖累，餐飲業流失近3萬個職位，按年急增163%。

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英國零售研究中心（Centre for Retail Research）公布過去一年的就業市場統計，高級餐飲、大型連鎖餐廳、獨立經營食肆當中，有29,684個職位被裁減。與2019年的11,280個職位比較，升幅高達163%。經過兩輪的大規模封城、宵禁等，對餐飲業影響非常嚴重。款待業的店舖倒閉數量，亦由2019年的922間大幅增加至1,621，升幅近76%。

該研究中心董事Joshua Bamfield認為，疫情加速英國餐飲業的重新洗牌。他解釋，連鎖餐廳由2014年至2017年快速擴張，但事實上餐飲營運商在保持服務質素上，面對極大困難。在疫情爆發前，過度擴張、競爭加劇及顧客需求疲弱，已為食肆帶來危機，需要節省成本。

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責任編輯：葉泳珊