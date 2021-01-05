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【新冠疫苗】德國丹麥擬效法英國推遲打第2劑 以讓更多人接種

環球社會熱點 17:12 2021/01/05

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全球新冠肺炎疫情肆虐，多國均加快接種新冠疫苗。歐盟國家目前只批准使用輝瑞（Pfizer）疫苗，供應量不足以應付需求，導致歐盟成員國在接種新冠疫苗上進度緩慢。德國及丹麥計劃效法英國，延長第2劑新冠疫苗的接種時間，以便讓更多市民接種第1劑新冠疫苗。

英國擬推遲打第二劑 輝瑞：無證據做法有效 【下一頁】

英國於上周宣布為了讓更多市民接種首劑新冠疫苗，把接種第2劑疫苗的時間延長由21日延長至最多3個月。德國及丹麥亦計劃跟隨英國做法，消息傳出後，德國一眾醫生對政府的決定表示支持。

柏林Charité醫院疫苗研究團隊負責人Leif Erik Sander指，在疫苗短缺的情況下，越早讓更多市民接種疫苗的策略更為有效。而德國衛生部亦建議於1樽輝瑞疫苗抽取額外劑量，以增加疫苗供應。

美國擬將注射疫苗劑量減半 以加快接種 【下一頁】

丹麥傳染病研究中心於周一表示，會密切監察英國接種新冠疫苗的進度，據悉丹麥衛生部門考慮延長兩劑疫苗相隔時間至3到6周之間。

歐洲藥物管理局（EMA）周一亦發布聲明指，容許接種兩劑疫苗之間時間最多相隔6周，但強調未有在藥廠建議的指引下使用疫苗，將降低疫苗製造商的責任。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：郭麗明

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